i Will Smith sieht sich mit Vorwürfen konfrontiert. REUTERS/Daniel Cole Vorwürfe gegen Hollywood-Star Auf seinen Penis gegriffen! Mann verklagt Will Smith Will Smith muss sich erneut gegen schwere Anschuldigungen wehren. Sein ehemaliger Vertrauter zieht nun mit einer brisanten Klage vor Gericht. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 22:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neuer Ärger für Hollywood-Star Will Smith: Sein ehemaliger Vertrauter Bilaal Salaam zieht gegen ihn vor Gericht und erhebt schwere Vorwürfe. Wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, soll es 2019 nach der Premiere von "Aladdin" bei einer Party in Hollywood zu einem sexuellen Übergriff gekommen sein.

Salaam behauptet in seiner Klage, Smith habe seinen Penis über der Kleidung angefasst und rund zehn Sekunden festgehalten. Zuvor hätten die beiden gemeinsam ein Video aufgenommen, bei dem der Schauspieler angeblich anzügliche Bemerkungen gemacht und gestöhnt habe. Salaam sei daraufhin auf Distanz gegangen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Später soll Smith sich mehrfach entschuldigt und erklärt haben, alkoholisiert gewesen zu sein. Außerdem habe er ihn gebeten, den Vorfall geheim zu halten, weil sonst Gerüchte über seine Sexualität seiner Karriere schaden könnten. Salaam habe sich dadurch "beschämt, gedemütigt und aus Angst vor diesen Konsequenzen" gefühlt.

Smiths Anwalt reagiert

Smiths Anwalt weist die Anschuldigungen gegenüber "TMZ" entschieden zurück: "Diese Anschuldigung ist falsch. Es ist niemals passiert. Seit Jahren verbreitet Bilaal Salaam ungeheuerliche, anzügliche und falsche Behauptungen über Will Smith und seine Familie, die allesamt entweder fallengelassen oder als unwahr entlarvt wurden."

Weiter heißt es: "Er hat dies immer wieder getan, wobei jede neue erfundene Geschichte noch ungeheuerlicher ist als die vorherige – und alles ist vollkommen unwahr. Wir werden seine Lügen auch weiterhin mit aller Entschlossenheit vor Gericht bekämpfen." Parallel dazu verklagt Salaam auch Jada Pinkett Smith auf drei Millionen US-Dollar. Er wirft ihr körperliche Bedrohung vor. Sie weist die Anschuldigungen zurück und will gerichtlich erreichen, dass Teile seiner Klage abgewiesen werden.

Nicht erste Behauptungen

Es ist nicht das erste Mal, dass Salaam mit Behauptungen über Smiths Sexualität an die Öffentlichkeit geht. Bereits 2023 hatte der ehemalige Freund und Mitarbeiter in einem Interview behauptet, den Schauspieler beim Sex mit seinem männlichen Kollegen Duane Martin erwischt zu haben. Damals erklärte Smiths Sprecher gegenüber "TMZ", die Geschichte sei frei erfunden.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Auch Jada Pinkett Smith stellte sich öffentlich hinter ihren Mann und sagte auf die Frage nach den Vorwürfen, sie habe ihn in all den gemeinsamen Jahren "nie, nie, nie" mit einem anderen Mann gesehen. Gegenüber Fotografen kündigte sie zudem an: "Wir klagen!" Martin bezeichnete die Behauptungen über seine Sprecher als "lächerlich".