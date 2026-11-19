i Robert Pattinson (damals 23, l.) und Pierce Brosnan 2010 in "Remember me". APA-Images / Everett Collection / Copyright © Everett Collection Sie spielten Seite an Seite Ex-Bond Brosnan hat Rat an neuen 007 Pattinson Pierce Brosnan begrüßt Robert Pattinson als neuen James Bond. Die beiden verbindet mehr als nur die Rolle des Geheimagenten. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er weiß, was auf ihn zukommt: Ex-007 Pierce Brosnan (73) hat Robert Pattinson (40) mit persönlichen Worten in der Bond-Familie willkommen geheißen. Am Montag hatte Amazon MGM Studios den "Twilight"-Star offiziell als neuen James Bond und Nachfolger von Daniel Craig (58) bestätigt.

"Lieber Robert, willkommen in der Welt von Bond", schreibt Brosnan auf Instagram. Und macht ihm gleich Mut: "Du wirst großartig sein." Zum Abschluss gibt der alte Bond dem neuen einen einfachen Rat mit auf den Weg: "Genieß die Reise."

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Brosnan weiß genau, wovon er spricht. Der Ire schlüpfte von 1995 bis 2002 in vier Filmen in die Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte, von "GoldenEye" bis "Stirb an einem anderen Tag". Danach übernahm Craig, der sich 2021 nach fünf Filmen mit "Keine Zeit zu sterben" verabschiedete.

Brosnan spielte schon seinen Vater

Die Glückwünsche sind aber mehr als ein Gruß von einem Bond zum nächsten. Brosnan und Pattinson kennen sich persönlich: 2010 standen sie gemeinsam für das Liebesdrama "Remember Me" vor der Kamera, Brosnan spielte darin Pattinsons Vater.

"Ich habe schöne Erinnerungen an unsere gemeinsame Zeit bei den Dreharbeiten", schreibt er. "Es war eine Freude, mitzuerleben, wie du ein bemerkenswertes Werk geschaffen hast und immer erfolgreicher geworden bist."