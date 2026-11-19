i Goisern, Buchegger, Le Play und Regen gehören zu den Stars, die für die heimische Branche aufstehen. Andreas Tischler / Vienna Press ("Heute"-Montage) Heimische Stars schlagen Alarm Aufstand in Österreich: Zu wenig Austro-Musik im Radio Während internationale Hits die Radioprogramme dominieren, wollen heimische Stars gegensteuern. Sie fordern mehr Platz für österreichische Musik. Von Heute Entertainment 19.11.2026, 15:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie viel Platz bekommt heimische Musik eigentlich im eigenen Radio? Diese Frage beschäftigte die letzten Wochen Deutschland besonders durch ein virales Posting. Das Produzenten-Duo "KitschKrieg" sowie Shirin David übten scharfe Kritik am öffentlich-rechtlichen Sender "1 Live": Unter anderem würde deutschsprachige Musik im regulären Programm viel zu kurz kommen. Zahlreiche weitere Acts schlossen sich der Kritik an und forderten mehr Unterstützung für nationale Musik ("Heute" berichtete).

Eine ähnliche Diskussion nimmt aktuell auch in Österreich Fahrt auf. Unter dem Motto "Ohne Frequenz" machen heimische Künstler gemeinsam Druck. Ihre Forderung ist klar: Mehr österreichische Musik im heimischen Radio. Mit dabei sind bereits prominente Namen wie Hubert von Goisern, Gottfried Würcher von den Nockis, Sassy Holzinger (ehemals SEER), Ina Regen, Julian Le Play, "Folkshilfe"-Frontmann Florian Ritt, AVEC, Yasmo, NENDA, Ella Stern und Anna Buchegger. Und das Bündnis wächst weiter.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Kann eine Karriere verändern"

Doch hinter der Forderung steckt mehr als nur der Wunsch nach mehr Austro-Pop zwischen internationalen Chart-Hits. Radio erreicht in Österreich täglich mehr als sechs Millionen Menschen und entscheidet damit wesentlich mit, welche Künstler entdeckt werden. Gerade für Nachwuchsmusiker kann regelmäßiges Airplay den entscheidenden Unterschied machen. "Im Radio gespielt zu werden, kann eine Karriere verändern", weiß auch Florian Ritt von "Folkshilfe".

Kollegin NENDA ergänzt: "Radio ermöglicht Musiker*innen Reichweite und ein stabiles Einkommen." Denn für viele Künstler ist der Kampf um Aufmerksamkeit auf Social Media längst zum zusätzlichen Vollzeitjob geworden: Sie müssen ständig neue Inhalte produzieren, den wechselnden Algorithmen gerecht werden und möglichst viral gehen, um überhaupt sichtbar zu bleiben.

Die Zeit, die dabei für die eigentliche Musik fehlt, ist das eine Problem. Noch frustrierender ist allerdings, dass selbst Hunderttausende Follower oder ein viraler Hit nicht automatisch zu gebuchten Auftritten, Mediensupport oder ausverkauften Konzerten führen. Was online für einen kurzen Moment riesig erscheint, bringt abseits des Bildschirms oft nicht den erhofften Erfolg. Gerade für Newcomer wird es dadurch immer schwieriger, mit ihrer Musik tatsächlich ein Publikum oder gar eine Karriere aufzubauen.

BILDSTRECKE: "Ohne Frequenz" – Mehr Musik aus Österreich im Radio i ?

Radioeinsätze könnten hingegen nicht nur neue Fans bringen, sondern auch Streamingzahlen, Konzertbesuche und Einnahmen aus Musikrechten generieren. "Österreichische Musik braucht nicht nur gute Songs und kreative Musiker*innen, sondern auch die Chance, gehört zu werden", sollen Sender die heimische Szene verstärkt aufbauen und fördern.

Wie groß der Rückstand Österreichs im internationalen Vergleich ist, zeigt Popkultur-Influencer Martin "Martl" Senfter auf Instagram: Für Ö3 gelten "freiwillige" Zielwerte von 18 Prozent österreichischer Musik insgesamt und 15 Prozent in der Kernzeit. Senfter kritisiert die österreichische Lösung spitz: "Wieder so herrlich österreichisch, das ist so ein Konstrukt, das gibt es, glaube ich, nur in einem Land wie unserem." NRK P3 in Norwegen erreicht dagegen 57 Prozent bei einer verpflichtenden Mindestvorgabe von 40 Prozent, DR P3 in Dänemark kommt auf 52 Prozent bei einem Zielwert von 50 Prozent.

Dabei ist die Debatte alles andere als neu. Schon 2009 wurde über mehr heimische Musik im Radio diskutiert, für 2011 waren sogar 30 Prozent angekündigt. "Erreicht wurde das laut Berichten aber nie", hält Senfter in seinem Video dazu fest. 2015 einigte man sich schließlich auf einen Richtwert von 15 Prozent. Als Ö3 später Hörer verlor, wurde ausgerechnet der höhere Anteil österreichischer Musik dafür mitverantwortlich gemacht.

Großteil geht ins Ausland

Laut den Initiatoren der Kamapgne fließen zurzeit mehr als 80 Prozent der Radio-Tantiemen ins Ausland. Zudem lässt sich anhand öffentlicher Daten nicht verlässlich überprüfen, ob die freiwilligen Vorgaben gerade in den reichweitenstarken Sendezeiten eingehalten werden. Das Bündnis, das von der Agentur "The AMP" getragen wird und auch Institutionen sowie Interessenvertretungen der Musikbranche vereint, will das ändern.

BILDSTRECKE: VIP-Bilder des Tages 2026 i ?

Auf der Website wird betont: "Nicht als Zwang, sondern als Chance!" Auch Fans sind aufgerufen, sich unter anderem mehr österreichische Musik im Radio zu wünschen, statt immer wieder dieselben internationalen Hits von Taylor Swift, Ed Sheeran und Co. zu hören.

Der vorläufige Höhepunkt der Aktion ist bereits angekündigt: Am 13. Februar 2027, dem World Radio Day, soll unter dem Motto "Ohne Frequenz – kein Hit" ein gemeinsames Zeichen gesetzt werden.