i Andreas Gabalier in der Wiener Stadthalle. Johannes Ehn / picturedesk.com "Für mich einfach falsch" Zu wenig Heimatstolz? Gabalier hat kein Verständnis Lederhose, Heimat, Tradition: Für Andreas Gabalier gehört das dazu. Doch er findet, Österreich schämt sich zu oft für die eigene Identität. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 11:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Lederhose auf der Bühne, die Heimat in den Liedern: Musiker Andreas Gabalier macht aus seiner Verbundenheit zu Österreich kein Geheimnis. Dass die Werte, mit denen er aufgewachsen ist, heute hinterfragt werden, beschäftigt den Volks-Rock'n'Roller allerdings.

"Wir nehmen so vieles von außen an und holen so viel herein, wo ich sage – ist es für mich vielleicht einfach falsch, sich so für diese eigene Identität in Österreich immer gerne zu schämen," so der Sänger im Talk mit ServusTV.

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BILDERGALERIE: Andreas Gabalier - sein Leben in Bildern i ?

"Werte, mit denen ich groß geworden bin"

Dabei denkt Gabalier vor allem an das, was ihm als Kind mitgegeben wurde: "Das sind einfach Werte, Benehmen, sag ich, Erziehung, mit denen ich so groß geworden bin." Zugleich sieht er diese Vorstellungen heute in der Kritik: "Ich weiß, dass vieles davon heute gern mal medial in Frage gestellt wird."

In seinen selbst geschriebenen Liedern möchte er diese Erinnerungen weitergeben. "Weil ich es als sehr, sehr schön empfunden habe in meiner Kindheit und Jugend," so der 41-Jährige.

Heimat bleibt für Gabalier damit vor allem eine Frage der eigenen Erfahrungen. Er beschreibt sie als "ein sehr, sehr gesunder und schöner, schön erlebter Begriff von Heimat". Diese Erinnerungen prägen seine Lieder bis heute – und seine Vorstellung davon, was Österreich ausmacht.