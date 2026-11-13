i Teresa Vogl und Tamara Stajner in der Wiener Staatsoper Andreas Tischler / Vienna Press Ja, jetzt schon! Roben und Stargast-Geheimnis: VIPs im Opernball-Fieber Wer trägt was, wer bringt wen? Beim Opernball-Auftakt zeigten die Designer ihre Roben und die VIPs verrieten erste Pläne für die große Ballnacht. Von Heute Entertainment 13.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis zum Opernball dauert es noch ein paar Monate, die Kleiderfrage beschäftigt Teresa Vogl aber schon jetzt. Beim Auftakt für den Ball der Bälle, dem Ballroben-Defilee in den Prunkräumen der Wiener Staatsoper, gab es am 11. November, reichlich Inspiration. Weiß die ORF-Moderatorin schon, worin sie durch die Staatsoper tanzen wird? "Ich habe eine Vision und sie wird sich jetzt demnächst manifestieren", verrät sie im "Heute"-Talk.

Die passende Robe ist für Vogl allerdings erst der Anfang. Am Ballabend wartet auf sie die "Königsklasse" der Live-Moderation – sie wird erneut im ORF durch die Ballnacht führen. "Für mich ist der Opernball die herausforderndste Moderation des Jahres, aber auch die aufregendste und wenn alles gut gegangen ist, auch die befriedigendste", erzählt sie.

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Auftakt zum Wiener Opernball i ?

Poleschinski lässt es blühen

Einen Vorgeschmack auf die Ballmode der kommenden Saison lieferten unter anderem Eva Poleschinski, Thang de Hoo oder Michel Mayer mit ihren Roben auf dem Laufsteg. Für Poleschinski steht heuer am Opernball klar ein Motiv im Mittelpunkt: "Was heuer ganz, ganz stark ist, was ich ja schon seit mehreren Jahren thematisiere, ist die Blüte." Sie steht für die Designerin für Lebensfreude, Wachstum und Leben – und soll diese positive Stimmung auch in die Ballnacht bringen.

So gerne Poleschinski mit Mode experimentiert – beim Opernball gehört der Dresscode für sie dazu. Die Kleiderregeln zu wahren, ist für sie auch eine Frage des Stolzes: "Ich finde, wir können als Österreicher so stolz sein auf diesen Opernball." Schließlich sei er eine Visitenkarte Österreichs in der Welt.

Lugner macht es spannend

Auch Jacqueline Lugner stimmte sich in der Staatsoper auf die Ballsaison ein. Durch die vielen Opernbälle mit ihrem Papa Richard hat sie zahlreiche schöne Erinnerungen gesammelt. Einen Lieblingsabend herauszupicken, fällt ihr schwer: "Es ist tatsächlich jeder Gast, jeder Ball für sich speziell," macht sie gegenüber "Heute" klar.

Die Vorfreude auf die nächste Ballnacht ist jedenfalls groß. "Bälle in Österreich sind eine gelebte Tradition, ein gesellschaftliches Highlight", schwärmt Lugner. "Es ist für mich schön, dem Auftakt der Ballsaison beizuwohnen." Wer diesmal mit ihr in der Loge feiern wird, bleibt allerdings noch ihr Geheimnis: "Seid gespannt."