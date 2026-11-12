i Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Joseph Baena bei der Filmpremiere von "Furbar" 2025. REUTERS/Mario Anzuoni / Screenshot Instagram Ein Stück von Papas Heimat Jetzt wird paniert! Schnitzel-Premiere für Arnie-Sohn Zwölf Wochen hielt Joseph Baena für seinen Wettkampf strenge Diät. Jetzt wird wieder aufgekocht - und dabei kommt ein Stück Österreich auf den Teller. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 14:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da freut sich das österreichische Herz! Bodybuilder Joseph Baena (29) hat seine strenge Wettkampfdiät hinter sich – und feiert die neue Freiheit am Herd mit Schnitzel und Erdäpfelsalat. Der Sohn von Arnold Schwarzenegger zeigt auf Instagram, dass ihn mit der Heimat seines berühmten Papas auch die Liebe zur heimischen Küche verbindet.

"Seit ich zum ersten Mal eines probiert habe, gehört Schnitzel zu meinen absoluten Lieblingsgerichten", schwärmt Baena. Selbst zubereitet hatte er bisher allerdings noch keines. Jetzt wagt er sich erstmals an die Panier und nimmt seine Fans per Video mit in die Küche.

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Fast wie in Wien

Zum Schnitzel serviert Baena Erdäpfelsalat und Preiselbeeren – bei den Beilagen bleibt er also ganz österreichisch. Beim Fleisch nimmt er es weniger genau: Statt Kalb verwendet er Huhn. Ein klassisches Wiener Schnitzel ist es damit zwar nicht, Baena ist von seiner Premiere trotzdem begeistert.

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"Alles ist großartig geworden und ehrlich gesagt ist das einer meiner stolzesten Momente in der Küche", freut er sich über seine Premiere.

Nach all der Disziplin für den Bodybuilding-Wettkampf genießt Baena es, endlich wieder Gerichte kochen zu können, auf die er Lust hat. Und dass seine erste Wahl auf Schnitzel samt Erdäpfelsalat fällt, dürfte auch Papa Arnie schmecken.