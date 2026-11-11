i Nach acht Jahren "Im Zentrum" und 27 Jahren im ORF hat Claudia Reiterer den Küniglberg hinter sich gelassen. Günther Pichlkostner / First Look / picturedesk.com "So geht man mit niemandem um" Keine Antwort, kein Fest: Reiterer spricht über ORF-Aus Claudia Reiterer wollte beim ORF bleiben. Jetzt erzählt sie, wie sie um ihre Zukunft kämpfte – und was sie beim Abschied besonders verletzte. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 12:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

27 Jahre lang arbeitete Claudia Reiterer beim ORF – dann war Schluss. Am 15. Dezember 2024 führte sie ein letztes Mal durch "Im Zentrum". Ihre Gefühle konnte sie an diesem Abend noch zurückhalten: "Ich weiß bis jetzt nicht, wie ich es geschafft habe, dort keine Träne zu vergießen," erinnert sie sich im Podcast "Und jetzt?" zurück.

Dass sie vier Monate später den Sender ganz verlassen würde, wusste sie jedoch damals noch nicht: "Da habe ich schon noch sehr gekämpft, dass ich in der Politik bleiben darf. Was mir nicht gelungen ist," sagt sie ehrlich.

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BILDSTRECKE: Verwirrung um Hose von Claudia Reiterer im ORF i ?

Von ihrem Aus beim Sender erfuhr Reiterer in einem persönlichen Gespräch. "Mir wurde persönlich gesagt, dass man mich eigentlich nicht mehr will," erzählt sie. Sie fragte nach, was an ihrer Leistung nicht gepasst hat – doch: "Da habe ich keine Antwort gekriegt." Warum sie nicht mehr gewünscht war, blieb für Reiterer damit offen. Sie vermutet aber, dass ihre Art nicht überall gut ankam: "Ich war unbestechlich und auch unberechenbar, aber das ist etwas, was man gar nicht immer mag."

Kein Abschiedsfest nach 27 Jahren

Besonders weh tat ihr der letzte Tag beim ORF. "Was mich wirklich gekränkt hat, war die Art des Abschieds," sagt sie ehrlich. Nach 27 Jahren gab sie alles ab – aber eine Abschiedsfeier hatte niemand für sie organisiert. Dabei sei das im Sender sonst üblich. "So geht man mit niemandem um," sagt sie rückblickend.

ORF-Kollegen Tarek Leitner und Nadja Bernhard wollten sie nicht einfach gehen lassen und organisierten spontan eine kleine Verabschiedung. So wurde aus dem enttäuschenden letzten Tag doch noch einer, an dem sie sich geschätzt fühlte. "Das war extrem rührend", erinnert sich Reiterer.