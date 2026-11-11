i Spielt 2027 in der Wiener Staatsoper: Julian le Play Florian Moshammer Abend voller Emotionen Julian le Play erfüllt sich seinen Kindheitstraum Der Musiker kehrt an jenen Ort zurück, an dem vor vielen Jahren alles begann. Und das aus einem ganz besonderen Anlass. Von Romina Colerus 11.11.2026, 10:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Manchmal schreibt das Leben eben doch die schönsten Geschichten! Für Julian le Play wird der 1. Juli 2027 ein ganz besonderer Tag. Anlässlich seines 15-jährigen Bühnenjubiläums gibt der Sänger ein großes Konzert in der Wiener Staatsoper und erfüllt sich damit einen Traum, den er als kleiner Bub wohl nicht einmal zu träumen gewagt hätte.

Denn genau dort nahm seine musikalische Reise ihren Anfang. Im Alter von acht Jahren sang Julian im Kinderchor der Wiener Staatsoper. Nun kehrt er mit seinen eigenen Songs auf jene Bühne zurück, auf der er als Kind gestanden ist.

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Balkon-Konzert mit Julian le Play auf der MaHü i ?

Wie viel ihm dieser Moment bedeutet, verrät der Sänger in einer Instagram-Story: "Wenn mir damals wer gesagt hätte, dass ich selbst dort mal spielen werde - mit meiner Musik - ich wär mit offenem Mund umgefallen!"

Vom Kinderchor zum großen Soloabend

Unter dem Titel "Julian le Play Symphonic – 15 Jahre on Stage" wird der Musiker gemeinsam mit seiner Band und einem kleinen Orchester auftreten.

"Genau da wo alles begonnen hat - mit 8 Jahren im Kinderchor der Wiener Staatsoper - spielen wir nächstes Jahr die größte Show meines Lebens!!", schreibt er voller Vorfreude. Dazu teilt er ein altes Foto aus seiner Kinderchor-Zeit.

15 Jahre nach seinem ersten Album und "Mr. Spielberg" steht nun ein ganz besonderes Heimspiel bevor. Aus dem kleinen Sängerknaben ist ein erfolgreicher Musiker geworden, der an seinen musikalischen Ausgangspunkt zurückkehrt.