i Stefan Lenglinger moderiert ab 12. November das neue Format Andreas Tischler / Vienna Press Hauptabendprogramm Neue Aufgabe für ZIB-Star Stefan Lenglinger Von der Nachrichtensendung zum True-Crime-Host! ORF-Moderator Stefan Lenglinger bekommt mit "TATsache" ein neues Format. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 11:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Mord, der ganz Österreich erschütterte. Im April 2021 erschoss der Wiener Albert L., bekannt als "Bierwirt", seine ehemalige Partnerin und Mutter seiner beiden Kinder. Schon zuvor hatte der Mann durch einen aufsehenerregenden Rechtsstreit mit Sigrid Maurer für Schlagzeilen gesorgt.

Jetzt rollt der ORF den Kriminalfall erneut auf. Am 12. November startet um 20.15 Uhr in ORF 1 die neue True-Crime-Reihe "TATsache". Insgesamt zehn Dokumentationen beleuchten spektakuläre Verbrechen aus Österreich.

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Eine zentrale Rolle übernimmt dabei ZIB-Moderator Stefan Lenglinger. Im begleitenden Video-Podcast nimmt er gemeinsam mit Gästen die jeweiligen Fälle genauer unter die Lupe. Dabei geht es nicht nur um die Taten selbst, sondern auch um gesellschaftliche Hintergründe und die Frage, wie solche Verbrechen überhaupt möglich werden.

Lenglinger blickt hinter die Schlagzeilen

Und die nächsten Fälle haben es ebenfalls in sich. Am 19. November steht ein Kriminalfall am Großglockner auf dem Programm, eine Woche später geht es um einen jugendlichen Obdachlosenmörder.

Der Podcast zur TV-Sendung läuft jeweils donnerstags gegen 22.55 Uhr in ORF 1 und ist auch auf ORF Sound sowie den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar. Die Dokumentationen sind bereits 24 Stunden vor der TV-Ausstrahlung auf ORF ON abrufbar.