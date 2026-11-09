i Martina Reuter hat klare Ansprüche an den nächsten Mann an ihrer Seite Andreas Tischler / Vienna Press Flirtbereit nach Trennung 10 Jahre jünger, trainiert! So muss Reuters Neuer sein Von Coaches hat Martina Reuter genug, von Männern noch lange nicht. Jetzt verrät sie, wer nach der Trennung Chancen bei ihr hat. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 17:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einen neuen Trainer? Braucht ORF-Lady Martina Reuter nicht. Einen neuen Mann? Da schaut sie inzwischen wieder genauer hin. In ihrem Podcast "Happy (new) me" macht die Moderatorin jetzt deutlich, was sie sich künftig ersparen möchte – und bei wem sie durchaus schwach werden könnte.

Sportlich will Reuter künftig allein weitermachen. Nach ihrem Ex-Partner Vladi Pavlic ist inzwischen auch Coach Olaf Mann nicht mehr an ihrer Seite. Einen Nachfolger sucht sie nicht: "Es gibt in meinem Leben keinen Coach mehr, brauche ich nicht", erklärt sie. "Sie kacken sowieso alle ab." Was sie heuer mit Coaches erlebt habe, "die nichts aushalten", sei "das Allerlächerlichste".

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Ganz anders sieht es in Sachen Liebe aus. Seit der Trennung hält die 46-Jährige wieder die Augen offen - besonders beim Training. "Ich trainiere auch gerne mit Männern, wenn sie attraktiv sind", erzählt sie - und stellt klar: "Alles, was nicht attraktiv ist, kommt mir sowieso nicht mehr ins Haus."

An Interessenten mangelt es laut Reuter nicht: "Es klopfen sehr viele an." Allerdings hat die Moderatorin ziemlich genaue Vorstellungen. Der nächste Mann "muss trainiert sein, muss groß sein, muss jung sein, am besten zehn Jahre jünger als ich und muss ganz bezaubernd sein".

"Ich flirte im Gym ganz schlimm", verrät sie und richtet sich gleich direkt an die Männer im Fitnessstudio: "Bitte entschuldigt, dass ich euch anstarre, aber ich finde diese Körper einfach heiß, sexy und knackig. Jetzt, wo ich Single bin, darf ich das auch sagen."