i "Health Talk mit Dr. Kristina Worseg" - dieses Mal mit ihrem Mann Artur Worseg zVg Beauty-Doc über Schönheitswahn Falten, Botox, Facelift! Worseg verrät, wo Schluss ist Beauty-Doc Artur Worseg spricht Klartext über das Älterwerden, fragwürdige Anti-Aging-Trends und die Grenzen der Schönheitsmedizin. Von Romina Colerus 09.11.2026, 12:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jung bleiben um jeden Preis? Wenn es um das Altern geht, scheint die Beauty-Industrie für jedes Fältchen eine Lösung parat zu haben. Doch was davon funktioniert tatsächlich und wovon sollte man lieber die Finger lassen?

Genau diesen Fragen widmet sich Schönheitschirurg Artur Worseg in der neuesten Ausgabe des Podcasts "Health Talk". Diesmal sitzt er allerdings nicht bei irgendeiner Moderatorin, sondern bei seiner Ehefrau, Ärztin Kristina Worseg, zum Gespräch.

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Happy Birthday! Kristina Worsegs große Feier zum 40er i ?

Von Botox und Hyaluronsäure über Kollagen bis hin zum Facelift, das Ehepaar nimmt die beliebtesten Methoden unter die Lupe und beleuchtet, welche Möglichkeiten die moderne Medizin bietet und wo Risiken lauern.

Wie viel Schönheit ist zu viel?

Dabei geht es nicht nur um Eingriffe beim Beauty-Doc. Auch Ernährung, Hautpflege und Sonneneinstrahlung spielen beim Älterwerden eine wichtige Rolle.

Besonders spannend, Worseg beschäftigt sich auch mit der Frage, wann man Veränderungen lieber akzeptieren sollte, statt ihnen mit immer neuen Behandlungen entgegenzuwirken. Denn eines steht fest, die Zeit lässt sich nicht zurückdrehen. Aber muss man deshalb wirklich jeder Falte den Kampf ansagen?

Die neue Folge "Health Talk mit Dr. Kristina Worseg" ist seit Sonntag, 8. November, auf YouTube und den gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.