i Benjamin Raich feierte den 80er von Nora Pures Sports Andreas Tischler / Vienna Press Pistengaudi Ski-Stars feiern! Benni Raich und Co. in Partylaune Zum Geburtstag von Nora Pure Sports versammelten sich zahlreiche Ski-Legenden. Es wurde nicht nur gefeiert, sondern auch für den guten Zweck gesammelt Von Heute Entertainment 08.11.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da wurde ordentlich auf den Putz gehauen! Das Wiener Traditionsunternehmen Nora Pure Sports feierte jetzt sein 80-jähriges Bestehen. Marion und Harald Sauer luden zur großen Jubiläumsparty am Hernalser Gürtel und die heimische Sportprominenz ließ sich nicht zweimal bitten.

Allen voran die ehemaligen Ski-Asse Benjamin Raich, Hans Knauß, Lizz Görgl und Philipp Schörghofer. Auch Wingsuit-Rekordhalterin Lisa Buchner mischte sich unter die Gratulanten.

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80 Jahre Nora Pure Sports i ?

"Bei Nora Pure Sports spürt man die Familie und ihre Leidenschaft. Gute Beratung und kompetentes Service sind viel besser als der schnelle Klick im Internet", schwärmte Knauß.

Neben den Sportstars ließen sich auch Baumeister Alexander Lugner, Ex-Thaiboxer Fadi Merza, Gastronom Mario Plachutta und Unternehmer Alexander Knechtsberger die Geburtstagsparty nicht entgehen.

Bei so viel Prominenz durfte natürlich auch der gute Zweck nicht fehlen. Eine Verlosung mit hochwertigen Skiartikeln brachte Unterstützung für die St. Anna Kinderkrebsforschung. Zu gewinnen gab es unter anderem Skijacken, Skischuhe und Ski.

Für die Gastgeber war der Abend ein ganz besonderer Meilenstein. Schließlich wird das 1946 gegründete Familienunternehmen mittlerweile in dritter Generation geführt. Und nach 80 Jahren ist noch lange nicht Schluss!