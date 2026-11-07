i Musiker DJ Ötzi zu Gast bei "15 Love - der Business Podcast" Screenshot Erfolg durch Schmerz? "Mein Antrieb": DJ Ötzi sieht harte Jugend als Vorteil DJ Ötzi hat mit seiner schweren Vergangenheit Frieden geschlossen. Heute sieht er darin auch einen Antrieb für seinen Erfolg auf der Bühne. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 09:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seine Mutter gab ihn schon als kleines Kind weg, er kam zu Pflegeeltern. Später lebte er zeitweise sogar auf der Straße. Geblieben war für DJ Ötzi (Gerry Friedle) lange das Gefühl, der zu sein, "den niemand braucht". Doch genau das wurde für ihn zum Antrieb: Auf der Bühne wollte er gesehen und geliebt werden.

"Man muss jetzt nicht unbedingt eine schlechte Kindheit haben, dass man vielleicht erfolgreich wird, aber es ist kein Nachteil", sagt der 55-Jährige ehrlich bei "15 Love - der Business Podcast". Für ihn ist klar: Die Suche nach Anerkennung und Liebe kann einen dazu bringen, sich ins Licht zu stellen und alles zu geben. "Das ist vielleicht auch mein Antrieb," gibt er offen zu.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie Friedle i ?

Für den Sänger steckt hinter dem Wunsch, auf einer Bühne zu stehen, oft eine persönliche Geschichte. Bei ihm gehört der Schmerz aus jungen Jahren dazu. Rückblickend sagt er deshalb: "Nennen wir es Vorteil. Was in der Jugend vielleicht ein Nachteil war, ist im Erwachsensein ein Vorteil."

Dabei hatte sein eigener Weg alles andere als vielversprechend begonnen. "Ich bin ohne Chance in die Welt rausgegangen", erinnert sich Friedle. Trotzdem wollte der Ötztaler die Welt erobern. Heute möchte er lieber auf diesen Willen schauen als immer wieder auf das zurückblieben, was er erlebt hat.

Mit seiner Vergangenheit habe er mittlerweile "echt Frieden geschlossen". Und wenn er heute auf den jungen Gerry von damals blickt, sieht er auch dessen Stärke und ist stolz: "Ich ziehe durch, ich bin ein Kämpfer."