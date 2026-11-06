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Esther Graf hat für das neue Album von Helene Fischer geschrieben
Esther Graf hat für das neue Album von Helene Fischer geschrieben
APA-Images / Action Press / Steinbrenner, Marco / Annika Yanura
Esther Graf auf Erfolgskurs

Helene Fischer setzt jetzt auf diese Kärntnerin

Erst ein Preis in Wien, jetzt Songwriting für Helene Fischer: Esther Graf hat gerade gleich mehrere Gründe zum Feiern. Und der nächste könnte folgen.
Von Heute Entertainment
06.11.2026, 19:58
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Normalerweise singt Esther Graf ihre Zeilen selbst. Diesmal übernimmt das aber eine andere – und die füllt mit ihrer Stimme ganze Stadien: Die Sängerin aus Kärnten hat am neuen Album von Schlager-Star Helene Fischer mitgeschrieben.

Für Graf ist der Beitrag zu Fischers neuem Album schon jetzt ein großer Erfolg. Schließlich schafft es die eigene Musik nicht alle Tage auf das Album eines der größten Stars im deutschsprachigen Raum.

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Dabei hatte Graf gerade erst selbst ihren großen Moment: Bei den Vienna Awards wurde sie als "Artist of the Year" ausgezeichnet. Viel Zeit, sich darüber zu freuen, bleibt kaum - schon steht die nächste Entscheidung an.

Erst ein Award, jetzt die Krone?

In Deutschland ist sie für die 1LIVE Krone in der Kategorie "Best Pop Act" nominiert. Ob nach der Auszeichnung in Wien auch dieser Musikpreis bei ihr landet, entscheiden die Fans. Das Online-Voting läuft bereits.

Diesmal geht es also wieder um die Musik, die Graf selbst singt. Und vielleicht darf sie schon bald die nächste Dankesrede schreiben.

red, 06.11.2026, 19:58
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