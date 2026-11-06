i Patricia Kaiser und Andreas Rock zeigten sich erstmals bei einem öffentlichen Event Andreas Tischler / Vienna Press Erster öffentlicher Auftritt Patricia Kaiser im Liebesglück – diesen Mann kennt man Liebes-Auftritt am Wiener Society-Parkett! Ex-Miss Patricia Kaiser zeigte sich erstmals gemeinsam mit ihrem Freund Andreas Rock. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da dürfte so mancher zweimal hingeschaut haben! Bei der Eröffnung der neuen "Habsburg-Boutique" in der Wiener Weihburggasse sorgten nicht nur Loden und Cashmere für Aufmerksamkeit. Auch Ex-Miss Patricia Kaiser hatte einen besonderen Hingucker an ihrer Seite: ihren Freund Andreas Rock.

Dass die beiden gemeinsam durchs Leben gehen, ist schon seit geraumer Zeit kein Geheimnis mehr, ein öffentlicher Auftritt am Society-Parkett blieb allerdings bis jetzt aus.

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Boutique-Opening der "Habsburg Kleidermanufaktur" i ?

Und wer jetzt überlegt, ja, Andreas Rock ist kein Unbekannter. Er ist der Ex-Mann der eehemaligen Ö3-Moderatorin Elke Rock.

Und so wurde aus dem modischen Opening kurzerhand auch ein kleiner Liebes-Auftritt. Schließlich kann sich bei den Habsburgern nicht nur die Kleidung sehen lassen, sondern offenbar auch die Begleitung!