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Patricia Kaiser und Andreas Rock zeigten sich erstmals bei einem öffentlichen Event
Patricia Kaiser und Andreas Rock zeigten sich erstmals bei einem öffentlichen Event
Andreas Tischler / Vienna Press
Erster öffentlicher Auftritt

Patricia Kaiser im Liebesglück – diesen Mann kennt man

Liebes-Auftritt am Wiener Society-Parkett! Ex-Miss Patricia Kaiser zeigte sich erstmals gemeinsam mit ihrem Freund Andreas Rock.
Von Heute Entertainment
06.11.2026, 06:00
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Da dürfte so mancher zweimal hingeschaut haben! Bei der Eröffnung der neuen "Habsburg-Boutique" in der Wiener Weihburggasse sorgten nicht nur Loden und Cashmere für Aufmerksamkeit. Auch Ex-Miss Patricia Kaiser hatte einen besonderen Hingucker an ihrer Seite: ihren Freund Andreas Rock.

Dass die beiden gemeinsam durchs Leben gehen, ist schon seit geraumer Zeit kein Geheimnis mehr, ein öffentlicher Auftritt am Society-Parkett blieb allerdings bis jetzt aus.

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Und wer jetzt überlegt, ja, Andreas Rock ist kein Unbekannter. Er ist der Ex-Mann der eehemaligen Ö3-Moderatorin Elke Rock.

Jetzt lesen: Patricia Kaiser: Jetzt macht sie ihre Liebe offiziell

Und so wurde aus dem modischen Opening kurzerhand auch ein kleiner Liebes-Auftritt. Schließlich kann sich bei den Habsburgern nicht nur die Kleidung sehen lassen, sondern offenbar auch die Begleitung!

red, 06.11.2026, 06:00
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