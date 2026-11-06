Patricia Kaiser im Liebesglück – diesen Mann kennt man

Da dürfte so mancher zweimal hingeschaut haben! Bei der Eröffnung der neuen "Habsburg-Boutique" in der Wiener Weihburggasse sorgten nicht nur Loden und Cashmere für Aufmerksamkeit. Auch Ex-Miss Patricia Kaiser hatte einen besonderen Hingucker an ihrer Seite: ihren Freund Andreas Rock.
Dass die beiden gemeinsam durchs Leben gehen, ist schon seit geraumer Zeit kein Geheimnis mehr, ein öffentlicher Auftritt am Society-Parkett blieb allerdings bis jetzt aus.
Und wer jetzt überlegt, ja, Andreas Rock ist kein Unbekannter. Er ist der Ex-Mann der eehemaligen Ö3-Moderatorin Elke Rock.
Und so wurde aus dem modischen Opening kurzerhand auch ein kleiner Liebes-Auftritt. Schließlich kann sich bei den Habsburgern nicht nur die Kleidung sehen lassen, sondern offenbar auch die Begleitung!