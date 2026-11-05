i Martina Reuter gibt Mode-Tipps bei "Guten Morgen Österreich" Screenshot ORF Jetzt spricht sie Klartext Nach Liebes-Aus: ORF-Star Reuter wieder verliebt? Seit ihrer Trennung geht Martina Reuter wieder solo durchs Leben. Hat sie etwa ihr Herz erneut vergeben? Im ORF spricht sie jetzt Klartext. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 13:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich war ORF-Styling-Expertin Martina Reuter bei "Guten Morgen Österreich" wieder einmal wegen ihrer wöchentlichen Trend-Tipps zu Gast. Doch dann lenkte eine Jacke das Gespräch plötzlich in eine ganz andere Richtung.

Reuter wollte Moderatorin Eva Pölzl ein herbstliches Modell empfehlen – doch sie konnte mit dem Vorschlag wenig anfangen und wunderte sich offenbar über Reuters ungewohnten Vorschlag. "Martina, du bist verwirrt. Bist du verliebt?", fragte sie die 46-Jährige.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in Boston i ?

Ganz abwegig ist die Frage nicht. Erst im September ging Reuters Beziehung mit ihrem Fitnesscoach Vladi Pavlic zu Ende. Damit verlor sie nicht nur ihren Partner, sondern musste sich auch sportlich neu orientieren und nach einem neuen Trainer suchen. Gibt es jetzt etwa privat wieder jemanden an ihrer Seite?

Privat wieder Platz für Neues?

Doch Reuter stellt sofort klar: "Nein, leider gar nicht". Und setzt nach: "Also das – keine Ahnung. Was ist das überhaupt?" Offenbar kann sie mit dem Thema Liebe aktuell nichts anfangen und von einer neuen Romanze ist derzeit auch noch nichts zu hören.

Reuter hat ihren Fokus offenbar woanders, wie sie im ORF-Talk erklärt: "Ich konzentriere mich nur auf Mode und Sport."