Nach Liebes-Aus: ORF-Star Reuter wieder verliebt?

Eigentlich war ORF-Styling-Expertin Martina Reuter bei "Guten Morgen Österreich" wieder einmal wegen ihrer wöchentlichen Trend-Tipps zu Gast. Doch dann lenkte eine Jacke das Gespräch plötzlich in eine ganz andere Richtung.
Reuter wollte Moderatorin Eva Pölzl ein herbstliches Modell empfehlen – doch sie konnte mit dem Vorschlag wenig anfangen und wunderte sich offenbar über Reuters ungewohnten Vorschlag. "Martina, du bist verwirrt. Bist du verliebt?", fragte sie die 46-Jährige.
Ganz abwegig ist die Frage nicht. Erst im September ging Reuters Beziehung mit ihrem Fitnesscoach Vladi Pavlic zu Ende. Damit verlor sie nicht nur ihren Partner, sondern musste sich auch sportlich neu orientieren und nach einem neuen Trainer suchen. Gibt es jetzt etwa privat wieder jemanden an ihrer Seite?
Doch Reuter stellt sofort klar: "Nein, leider gar nicht". Und setzt nach: "Also das – keine Ahnung. Was ist das überhaupt?" Offenbar kann sie mit dem Thema Liebe aktuell nichts anfangen und von einer neuen Romanze ist derzeit auch noch nichts zu hören.
Reuter hat ihren Fokus offenbar woanders, wie sie im ORF-Talk erklärt: "Ich konzentriere mich nur auf Mode und Sport."