i Sharon Talissa ist Mama von zwei Kindern Ö3/Heinz Donaubauer Spricht Klartext Nach Notkaiserschnitt: Ö3-Moderatorin Talissa emotional Von schlaflosen Nächten, einem Notkaiserschnitt und ihrem Kampf um die eigene Karriere. Ö3-Star Sharon Talissa offen und ehrlich. Von Romina Colerus 05.11.2026, 13:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Um drei Uhr morgens stillen, um vier Uhr im Radiostudio sitzen und kurz darauf schon wieder Muttermilch abpumpen. Für Sharon Talissa war das tatsächlich Alltag! Nur drei Monate nach der Geburt ihres ersten Sohnes kehrte die Ö3-Moderatorin zurück zum "Wecker". Was nach perfektem Zeitmanagement klingt, brachte sie allerdings auch an ihre Grenzen.

"Zwei-, dreimal habe ich nachts meinen Freund geweckt: 'Du musst übernehmen, ich bin so müde, ich habe Angst, dass ich ihn fallen lasse'", erzählt sie im Gespräch mit dem Magazin "NEW MOM".

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Ihr Sohn war ein Kolikbaby und schlief damals höchstens zwei Stunden am Stück. Trotzdem wollte Talissa ihren Beruf nicht aufgeben. "Ich liebe meinen Sohn über alles, aber ich habe mich selbst vermisst: Wo ist sie denn, die Sharon?"

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Dass sie so schnell wieder vor dem Mikrofon stand, brachte ihr auch Kritik ein. "Schau, die ist schon wieder da, das arme Kind", musste sie sich anhören. Ihre Antwort darauf fällt deutlich aus: "Stellt euch vor, das Kind hat einen Vater, und der kann das."

Schon die Schwangerschaft hatte die Moderatorin völlig überrascht. Gerade einmal drei Monate nach dem Angebot für den Ö3-Wecker erfuhr sie, dass sie ein Baby erwartete. "Das stand nicht auf meiner Bingokarte!", erinnert sie sich zurück.

Notkaiserschnitt unter Vollnarkose

Besonders emotional wird Talissa, als sie über die Geburt ihres Sohnes spricht. Dieser kam per Notkaiserschnitt unter Vollnarkose zur Welt. Weil sie die Geburt nicht bewusst miterlebte, fehlte ihr zunächst das Gefühl des Ankommens. Die erste Nacht blieb sie deshalb wach und betrachtete ihr Baby.

Heute ist sie zweifache Mutter. Ihre jüngste Tochter ist acht Monate alt. Und eines steht für die Moderatorin fest, ihre Kinder haben in der Öffentlichkeit nichts verloren.

"Online gibt es von ihnen nicht einmal einen Fuß, eine Zehe oder einen Finger", stellt sie klar. Selbst bei Dreharbeiten wechselt sie vorsichtshalber das Hintergrundbild ihres Handys, damit keine Kinderfotos zu sehen sind. Ihre Botschaft an andere Mütter ist dafür umso öffentlicher: "Mach es so, wie es für dich am einfachsten ist. Punkt, aus. Lass dir von niemandem etwas einreden."