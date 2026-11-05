i Christina "Mausi" Lugner in der Praxis von Artur Worseg Denise Auer Busen, Augenlider & mehr Alles neu! Mausi Lugner hat Beauty-Marathon hinter sich Einmal Vollprogramm bei Beauty-Doc Artur Worseg. Christina "Mausi" Lugner hat sich gleich mehreren Eingriffen unterzogen. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 12:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn schon, denn schon! Christina "Mausi" Lugner hat ihre angekündigte Beauty-Runde bei Schönheitschirurg Artur Worseg tatsächlich durchgezogen. Statt nur einer kleinen Auffrischung gab es gleich mehrere Eingriffe auf einmal. Schließlich soll sich die Narkose auch auszahlen!

Bereits vor einigen Wochen hatte die Lugner-Ex im Gespräch mit "Heute" verraten, dass sie ihre Brustimplantate aus dem Jahr 2015 austauschen lassen möchte. Nicht etwa, weil sie mit ihrer Oberweite unzufrieden wäre, sondern weil sie auf neuere Implantate umsteigen wollte.

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"Mausi" stattet Beauty-Doc Artur Worseg einen Besuch ab i ?

"Da wird nichts vergrößert, nichts verkleinert, nichts gestrafft, gar nichts", stellte sie damals klar.

Auch die Augen bekamen ihr Fett weg

Doch beim Implantatwechsel blieb es nicht. Worseg nahm bei Mausi auch eine Oberlidstraffung vor. Während der Operation wurde zudem ein Microneedling im Gesicht, am Hals und am Dekolleté durchgeführt.

Bereits kurz nach den Eingriffen zeigte sich die Lugner-Ex zufrieden mit ihrer Entscheidung. Jetzt heißt es allerdings erst einmal schonen und die Spuren der Behandlungen abheilen lassen. Und dann dürfte Mausi schon bald wieder auf dem Society-Parkett auftauchen. Schließlich will der neue Look auch ausgeführt werden.