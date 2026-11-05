"Toyboy"-Spott! Gerda Rogers gewinnt vor Gericht

Da standen die Sterne für einen Facebook-User wohl denkbar schlecht! Ein Foto von Gerda Rogers und ihrem Manager Clemens Trischler auf der Facebook-Seite der ORF-"Seitenblicke" brachte im Juni einen Mann offenbar derart in Rage, dass er seinem Ärger öffentlich Luft machte.
In seinem Kommentar bezeichnete er die beliebte Astrologin als "Lügner" und unterstellte ihr, mit ihrem "Toyboy" unterwegs zu sein. Rogers fand das allerdings alles andere als lustig und zog wegen übler Nachrede vor Gericht.
Am Donnerstag kam es am Wiener Landesgericht schließlich zu einem Vergleich. Der Mann, der laut Medienberichten angeblich bereits mehrfach vorbestraft ist, zeigte sich reumütig, muss nun aber tief in die Tasche greifen.
Mehr als 4.900 Euro kostet ihn seine Entgleisung. Den Betrag möchte er offenbar in monatlichen Raten von 50 Euro begleichen. Da dürfte ihn sein Facebook-Kommentar noch ziemlich lange beschäftigen.
Rogers selbst war bei der Verhandlung nicht anwesend. Dem Vernehmen nach soll sie auch gegen weitere Verfasser beleidigender Kommentare rechtliche Schritte eingeleitet haben.