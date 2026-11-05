i Christina "Mausi" Lugner in der Praxis von Artur Worseg Denise Auer Fazit nach Beauty-Eingriffen „Mausi 2.9!“ – Lugner spricht über Generalüberholung Christina "Mausi" Lugner hat ihren Beauty-Marathon bei Artur Worseg hinter sich. Jetzt zieht die Society-Lady im "Heute"-Talk Bilanz. Von Heute Entertainment 05.11.2026, 20:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andere bringen ihr Auto zum Service, Christina "Mausi" Lugner schaut lieber bei Beauty-Doc Artur Worseg vorbei. Nach ihrem jüngsten Eingriff nimmt die Lugner-Ex ihre Schönheitsoperationen jedenfalls selbst ordentlich auf die Schaufel.

"Bei mir wird nicht mehr renoviert, bei mir wird bereits generalsaniert und Artur ist mein Baumeister der Schönheit", scherzt sie im Gespräch mit "Heute". Und legt gleich nach: "Ich bin kein Oldtimer, ich bin ein Luxusmodell mit regelmäßigen Serviceintervallen."

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"Mausi" stattet Beauty-Doc Artur Worseg einen Besuch ab i ?

Wie bereits berichtet, ließ "Mausi" ihre Brustimplantate aus dem Jahr 2015 austauschen. Nicht, um ihre Oberweite zu verändern, sondern um auf neuere Implantate umzusteigen. Gleichzeitig nahm Worseg eine Oberlidstraffung vor.

Mausi Lugner legte sich erneut unters Mesesr zVg

Gleich mehrere Eingriffe auf einmal

Während der Schönheitschirurg operierte, kümmerte sich Marie Luise, die Schwester von Kristina Worseg, mittels Microneedling um die Haut im Gesicht, am Hals und am Dekolleté.

Dass "Mausi" dem Älterwerden nicht einfach tatenlos zusehen möchte, macht sie deutlich. "Man kann nicht verhindern, dass die Jahre vergehen, aber man muss ihnen ja nicht auch noch dabei zuschauen, wie sie einem ins Gesicht geschrieben stehen."

Mit dem Ergebnis zeigt sich die Society-Lady jedenfalls schon jetzt zufrieden. "Der Busen ist upgedatet, die Augen sind wieder auf Empfang und die Haut bekommt ein neues Betriebssystem. 'Mausi 2.9': schöner, jünger und hoffentlich ohne technische Störungen!" Artur ist mittlerweile mein persönlicher Schönheits-TÜV. Und solange er noch Ersatzteile für mich hat, passt alles."