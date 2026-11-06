i Jamie Oliver traf sich mit Claudia Stöckl zum Frühstück DK Verlag Jasmin Schäfer Klartext auf Ö3 Jamie Oliver will raus aus dem TV! Das hat er jetzt vor Seit Jahren kocht Starkoch Jamie Oliver im TV für ein Millionenpublikum. Doch damit soll irgendwann Schluss sein - jetzt hat er einen anderen Plan. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 15:08 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte Jamie Oliver einfach nur kochen. Dann kam das Fernsehen – und plötzlich kannte ihn die ganze Welt. Fast drei Jahrzehnte später denkt der Brite nun darüber nach, wieder einen Gang zurückzuschalten.

"Ich bin ja irgendwie der Küche gestohlen worden, um Jamie Oliver zu werden", erzählt der 51-Jährige im Talk mit Claudia Stöckl in Ö3-"Frühstück bei mir". Oliver arbeitete damals im berühmten Londoner "River Cafe", als er bei Dreharbeiten der BBC auffiel. Kurz darauf kam "The Naked Chef" - und sein Leben sah plötzlich völlig anders aus. "Mein Gefühl sagt mir, dass ich diese Öffentlichkeit gern zurückfahren würde," erzählt der Starkoch offen auf Ö3.

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Gäste bei Claudia Stöckls "Frühstück bei mir" i ?

Mit 60 zurück an den Herd

Und Oliver weiß schon ziemlich genau, wohin es gehen soll. "Ich möchte mich in den nächsten Jahren von manchen Rollen lösen, die ich bisher gehabt habe, zum Beispiel von den Fernsehjobs", sagt er. Weniger Fernsehen, weniger Verantwortung, dafür wieder näher an den Herd: "Mit 60 will ich wieder in einer Restaurantküche stehen und für 50 Menschen kochen."

Ganz so schnell verschwindet der 51-Jährige aber nicht von der Bildfläche. Erst heuer feierte "Jamie’s Italian" nach der Insolvenz 2019 mit einem neuen Lokal in London ein Comeback. Aus der Pleite habe er vor allem gelernt, wie wichtig Miete, Personal und ein funktionierendes Geschäftsmodell seien.

Privat hat er sein Tempo bereits reduziert. Oliver arbeitet nur noch vier Tage pro Woche, montags nimmt er sich frei und geht unter anderem fliegen. Besonders stolz ist er auf seinen Pilotenschein. "Tief drinnen in mir, diesem 51-jährigen Mann, steckt noch immer der achtjährige Bub, der Legastheniker war und als blöd und dumm gegolten hat."

Dass er die Prüfung geschafft hat, habe seinen Selbstwert gehoben. Nach Jahren voller TV, Bücher und Gastro-Projekte soll es für Oliver in Zukunft also wieder etwas kleiner werden – und näher an die Küche zurück. Der ganze Talk am Sonntag, dem 8. November, ab 9:00 Uhr auf Ö3.