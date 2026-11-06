i Christa Kummer und Kristina Sprenger beim Opening Andreas Tischler / Vienna Press Adel verpflichtet Christa Kummer hält jetzt Hof bei den Habsburgern Royaler Auflauf mitten in Wien! Die "Habsburg Kleidermanufaktur" eröffnete ihre erste eigene Boutique in der Innenstadt. Von Heute Entertainment 06.11.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von der Wetterkarte direkt an den kaiserlichen Hof? Ganz so weit ging es für Christa Kummer zwar nicht, doch ein bisschen royales Flair durfte es für die ehemalige ORF-Wetterlady schon sein. Gemeinsam mit zahlreichen Promis feierte sie am Mittwochabend die Eröffnung der neuen "Habsburg"-Boutique in der Wiener Weihburggasse.

Die Gastgeber Michael Rumerstorfer und Markus Meindl hatten geladen und die Society ließ sich nicht zweimal bitten! Neben Kummer mischten sich Schauspielstar Erwin Steinhauer, Kristina Sprenger, Patricia Aulitzky und Fanny Kraus unter die Gäste. Auch Eugenia von Hannover, Designerin Lena Hoschek, Kunstexpertin Agnes Husslein und Geigerin Lidia Baich gaben sich die Ehre.

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Boutique-Opening der "Habsburg Kleidermanufaktur" i ?

Auf rund 180 Quadratmetern dreht sich in der neuen Boutique alles um Loden, Cashmere und traditionelle Handwerkskunst. Wie viel Liebe zum Detail darin steckt? Allein für ein einziges Knopfloch werden 17 Minuten Handarbeit benötigt!

Country Chic in der Innenstadt

"Ein wunderschöner, geschmackvoll gestalteter Store, eine hervorragende Beratung und natürlich tolle Mode für all jene, die den besonderen Country Chic zu schätzen wissen", geriet Sprenger ins Schwärmen.

Auch Aulitzky hatte Grund zur Freude. Für die Gestaltung der Boutique zeichnet nämlich Christoph Birkner verantwortlich, der unter anderem als Kostümbildner für "Die Toten von Salzburg" tätig ist. "Mit unglaublich viel Geschick, Geschmack und einem besonderen Gespür für Stil hat er hier einen wunderschönen Ort geschaffen", streute sie ihm Rosen.

Und weil der Name Habsburg schließlich verpflichtet, durfte auch ein bisschen Geschichte nicht fehlen. Die Manufaktur wurde 1992 im ehemaligen Jagdschloss von Thronfolger Franz Ferdinand gegründet.