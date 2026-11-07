i Austrian Fashion Association Leiterin Camille Boyer mit Gewinnerin des Modepreises der Stadt Wien Florentina Leitner und Patricia Anderle Fritz Enzo Kargl Austria Fashion Awards VIPs, Models, große Sieger! Wien feiert Fashion-Stars Großer Auftritt für Österreichs Modeszene: Bei den Austrian Fashion Awards trafen in Wien Designer, Models und Promis aufeinander. Von Heute Entertainment 07.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Donnerstag, dem 5. November, drehte sich in Wien alles um Mode. Bei den Austrian Fashion Awards 2026 wurden die wichtigsten heimischen Designpreise vergeben – inklusive großer Catwalk-Show und zahlreicher bekannter Gesichter im Publikum.

Schauspieler Georg Friedrich, Life-Ball-Gründer Gery Keszler, Künstler Mario Soldo, Mergim Shabani und Schauspielerin Lili Winderlich: Rund 350 Gäste aus Mode, Kunst und Kultur kamen zur großen österreichischen Fashion-Nacht. Auch GNTM-Siegerin Lou-Anne Gleissenebner mischte sich unter die Gäste. Ihre Mutter und ebenfalls Model Martina Gleissenebner-Teskey stand hingegen selbst im Rampenlicht und lief über den Runway.

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Auf dem Laufsteg wurde gezeigt, was Österreichs Modeszene derzeit zu bieten hat. Designer und Labels wie HISU PARK, Laura Andraschko, Oliver Kuzma, Paul Alexander Reisinger und Used To Be präsentierten ihre Looks.

20.000 Euro Preisgeld

Die wichtigsten Auszeichnungen gingen an Florentina Leitner und SAGAN Vienna. Leitner erhielt den Modepreis der Stadt Wien, SAGAN Vienna den "outstanding artist award" für experimentelles Modedesign. Insgesamt gab es für die beiden Preise 20.000 Euro Preisgeld.

Auch bei der Austrian Fashion Association ist die Freude groß. Leiterin Camille Boyer sieht in den Auszeichnungen ein starkes Zeichen für die heimische Modeszene: "Solche Erfolge mitgestalten zu können, bestärkt uns in unserem Anspruch, künstlerische Exzellenz, Offenheit und internationalen Austausch gezielt zu fördern."