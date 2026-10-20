i DJ Ötzi fischt in Gabaliers und Fendrichs Gewässern. APA-Images / Action Press / Titgemeyer,Michael; APA-Images / Action Press / Niedermüller,Thomas; APA-Images / Action Press / Titgemeyer,Michael Duell mit Gabalier & Fendrich DJ Ötzi macht plötzlich neue Hymne für Österreich Mit "Edelweiß" präsentiert DJ Ötzi eine neue Heimat-Hymne. Beim "Schlagerbooom" erinnert der Song prompt an Reinhard Fendrichs Kult-Hit. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 13:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit seinem neuen Song "Edelweiß" schlägt DJ Ötzi gefühlvolle Töne an – und erinnert damit an einen der größten Austro-Hits aller Zeiten.

Bei Florian Silbereisens "Schlagerbooom", wo der Tiroler den Titel am Samstag im ORF erstmals präsentierte, fühlten sich manche wohl an Reinhard Fendrichs "I am from Austria" erinnert. Ob ihm mit seiner neuen Heimat-Hymne ein ähnlich großer Erfolg gelingt?

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Erfolgsrezept Heimatgefühl?

Im offiziellen Pressetext wird "Edelweiß" als "eine Herzenshymne voller Sehnsucht und Heimatgefühl" beschrieben. Im Mittelpunkt stehen die eigenen Wurzeln und die Menschen, bei denen man sich zu Hause fühlt.

"In der Innentasche meiner alten Jacke trage ich ganz nah an meinem Herz. Eine Blume so klein, so echt und so rein und dann weiß ich, was mir wirklich fehlt", singt DJ Ötzi.

Auch die Zeilen "Was ich jetzt brauche, das ist mein Zuhause. Das ist mein Daheim" drehen sich um Geborgenheit und Heimatverbundenheit. Damit schlägt DJ Ötzi ganz andere Töne an als mit seinen Party-Hits "Ein Stern", "Hey Baby" oder "Burger Dance".

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Mit "Tirol" landete DJ Ötzi bereits einen viralen Heimat-Hit. Nun legt er nach und setzt erneut auf Heimatgefühle. Während auch Stars wie Andreas Gabalier und Melissa Naschenweng ihre österreichischen Wurzeln gerne musikalisch und mit Lederhose zelebrieren, schlägt DJ Ötzi mit seinen neuen Songs ebenfalls immer öfter patriotische Töne an.