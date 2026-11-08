i Simone Lugner und Alexander Schneller mussten das "Forsthaus" als erstes Paar verlassen. atv Schropp schießt scharf "Widerlich!" – TV-Star attackiert Simone Lugner Für Simone Lugner war das Abenteuer "Forsthaus Rampensau" bereits nach zwei Tagen vorbei. Doch ihr kurzer Auftritt sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. Von Heute Entertainment 08.11.2026, 09:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da dürfte Simone Lugner beim Zuhören wenig zu lachen haben! Moderator Jochen Schropp (47) hat sich gemeinsam mit Journalistin Anja Rützel im Podcast "Sendepause Fehlanzeige" die österreichische Realityshow "Forsthaus Rampensau" vorgenommen. Und dabei bekommt die Witwe von Richard Lugner ihr Fett weg.

Wie "Promiflash" berichtet, störte sich Schropp bereits an Simones Einzug. Statt ihre neuen Mitbewohner zu umarmen, begrüßte sie diese lediglich mit Handschlag. Für den Moderator offenbar ein absolutes No-Go.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Simone Lugner sorgt im Forsthaus Rampensau für Eklat i ?

Doch nicht nur Simones Zurückhaltung missfiel ihm. "Die Art und Weise, wie sie es mit ihren Augen kommentiert, das ist es, was sie arrogant wirken lässt", erklärt er.

Jochen Schropp teilt gegen Simone Lugner ordentlich aus IMAGO/Future Image

Richtig in Fahrt kam Schropp allerdings bei einer Szene in der Forsthausküche. Simone hatte sich über andere Kandidaten lustig gemacht, die vom Balkon hereinschauten. Was manche als ihren trockenen Humor verstanden, kam beim deutschen Moderator überhaupt nicht gut an. Sein vernichtendes Urteil: "Sie ist einfach widerlich."

Ganz anders fällt seine Meinung über Simones Teampartner Alexander Schneller aus. Den findet Schropp nämlich "putzig" und sogar "ein bisschen hot". Dass die beiden befreundet sind, kann er kaum nachvollziehen.

Dabei war das Reality-Abenteuer für Simone und Alexander ohnehin nur ein Kurzbesuch. Nach zwei Tagen mussten sie das "Forsthaus Rampensau" bereits wieder verlassen.

Wie Simone danach gegenüber "Heute" erzählte, fühlte sie sich beim Abschied von ihren Mitbewohnern weitgehend übergangen. Erinnerungen an Mörtels Begräbnis wurden wach, bei dem sie sich ebenfalls nicht ausreichend beachtet gefühlt hatte.

Ob Simone die heftige Abrechnung des deutschen Moderators einfach so stehen lässt bleibt abzuwarten ...