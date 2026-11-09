i Paul Pizzera, Dirk Sternmann und Philipp Hansa finden klare Worte gegen Gewalt an Frauen Instagram phillip.hansa Promis gegen Gewalt an Frauen "Die Goschn aufreißen": Hansa appelliert an Männer Hinschauen, wenn andere wegsehen. Dirk Stermann, Philipp Hansa oder Paul Pizzera, rufen Männer auf, Gewalt gegen Frauen nicht hinzunehmen. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 11:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Etwas läuft völlig falsch, alle bekommen es mit – und trotzdem sagt keiner etwas. Philipp Hansa kennt solche Momente. In einem neuen Kampagnenvideo gegen Gewalt an Frauen spricht der Ö3-Moderator offen darüber, dass auch er schon Situationen erlebt hat, in denen es nötig gewesen wäre, den Mund aufzumachen.

Ob auf der Straße oder in den eigenen vier Wänden: Manchmal müsse man "einfach mal wirklich die Goschn aufreißen, wenn man das Gefühl hat, es passt gerade irgendwas wirklich nicht", macht Hansa klar.

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Kabarett gegen Gewalt i ?

Es sind persönliche Worte zu einem Thema, bei dem Wegschauen fatale Folgen haben kann. Hansa ist einer von mehr als 40 Männern, die sich für die Kampagne vor die Kamera gestellt haben. In neun Kurzfilmen und vier TV-Spots machen sie deutlich: Gewalt gegen Frauen geht Männer etwas an. Und Verantwortung beginnt schon lange vor dem ersten Schlag.

"Wann hört das endlich auf?"

Wie Hansa will auch Dirk Stermann bei diesem Thema nicht schweigen: "Wenn ich in der Zeitung wieder etwas lese über Gewalt gegen Frauen, denke ich mir: Wahnsinn. Wann hört das endlich auf?," so Kabarettist.

Die Kampagne fordert Männer dazu auf, im Alltag genauer hinzuhören. Wenn ein abwertender Spruch fällt oder jemand Gewalt mit einem Witz verharmlost, braucht es eine klare Antwort. "Keiner möchte der sein, der plötzlich den moralischen Zeigefinger hochhält", sagt Schauspieler Cornelius Obonya – dennoch sei es genau dann wichtig: "Manchmal muss man der Buhmann sein, das erfordert Mut."

Die Botschaft der Kampagne: "Schweigen schützt Täter. Haltung unterstützt Frauen." Am 28. November findet um 13 Uhr vor dem österreichischen Parlament die Veranstaltung "Männer gegen Gewalt an Frauen" statt. Um 19 Uhr folgt "RISE! Orange the Night" in der Wiener Hofburg.