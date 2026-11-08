i Eine gelungene Melange aus Wiener Schmäh und Sirtaki-Takt zVg 'Live Is Life' OPUS-Welthit wird jetzt auf Griechisch gesungen Beim Heurigen Wolff in Neustift am Walde feierten die SirtakiSchrammeln die Premiere ihrer ganz besonderen Version des OPUS-Klassikers "Live Is Life". Von Heute Entertainment 08.11.2026, 14:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ouzo-Feeling beim Heurigen! Die SirtakiSchrammeln verwandelten den Heurigen Wolff in Döbling kurzerhand in eine griechisch-wienerische Partyzone. Im Mittelpunkt stand ihre Neuinterpretation des Welthits "Live Is Life". Diesmal auf Griechisch und Wienerisch.

Der Clou, OPUS-Songschreiber Ewald Pfleger produzierte die neue Version höchstpersönlich. Auch seine ehemaligen Bandkollegen Erich Buchebner und Mucki Grasmuck ließen sich die Premiere nicht entgehen.

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Opus - eine Karriere in Bildern i ?

Mitgefeiert haben unter anderem ORF-Moderatorin Eva Pölzl, Tony Wegas, Lydia Kelovitz und TV-Koch Robert Letz. Zwischen Wiener Wein und griechischen Rhythmen wurde fleißig mitgesungen.

Wer die ungewöhnliche Musikmischung live erleben möchte, hat am 9. Jänner 2027 Gelegenheit dazu. Da stehen die SirtakiSchrammeln um 11 Uhr im Casanova Vienna auf der Bühne.