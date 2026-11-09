i Martina Reuter ist seit September single Instagram / reuter_martina_official Saunabesuch mit Folgen Nackt auf Männersuche! ORF-Star Reuter packt aus Seit ihrem Liebes-Aus im September genießt Martina Reuter ihr Singleleben. Doch ein Flirt in der Sauna wurde der Moderatorin beinahe zu viel. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 13:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Single ist Martina Reuter, wählerisch aber auch. Das gilt inzwischen sogar beim Saunieren. "Ich gehe ja nur noch in die Sauna, wo schöne Männer sind", erzählt die Moderatorin in ihrem Podcast "Happy (new) me". "Also nicht, weil ich sie anschaue, aber ich finde es einfach schöner."

Bei einem Besuch in München hat sie aber wohl doch etwas genauer hingeschaut – und ihr gefiel was sie sah. "Da saß ein wirklich mega fescher Typ", erzählt Reuter.

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Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in Boston i ?

Mit Schnappatmung auf dem Boden

"Ich habe dann gesehen, dass der mich die ganze Zeit anstarrt", erinnert sie sich an den etwa 15 Jahre jüngeren Mann. Und solange er sitzen blieb, wollte auch sie nicht gehen. Wegen des feschen Mannes blieb Reuter "extra lang drinnen" – bis es ihr zu viel wurde: "Ich bin fast kollabiert." Als sie schließlich hinausging, brauchte sie dringend eine Pause: "Ich musste mich mit Schnappatmung auf den Boden legen."

Nach ihrem Sauna-Erlebnis rät sie allerdings selbst: "Man sollte sich angemessen verhalten und nicht zu wild sein, so wie ich."