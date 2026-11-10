i Für "Mamma Mia!" in Mörbisch wurden bereits 85.000 Tickets verkauft Landesmedienservice-Stefan Wiesinger Monate vor Mörbisch-Premiere 85.000 Tickets weg! "Mamma Mia!"-Ansturm haut Haider um Bis zur Premiere auf der Seebühne Mörbisch dauert es noch Monate, doch "Mamma Mia!" sorgt schon jetzt für einen Kartenansturm. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Sommer ist noch weit weg, trotzdem haben sich bereits 85.000 Fans ihre Karten für das Hitmusical "Mamma Mia!" in Mörbisch gesichert. Eine Zahl, die Generalintendant Alfons Haider staunen lässt. Zwar wusste er, wie sehr sich viele Fans eine Rückkehr des Musicals auf der Seebühne wünschen – mit einem solchen Ansturm hat aber offenbar auch er nicht gerechnet.

"Der rekordverdächtige Vorverkauf und der enorme Zuspruch unseres Publikums hauen mich dennoch aus den Socken, wenn ich das so formulieren darf", freut sich Haider.

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"Ein Käfig voller Narren"-Premiere in Mörbisch i ?

Bereits 2023 wollten mehr Menschen das Musical sehen, als Karten verfügbar waren. Mehr als 180.000 Besucher erlebten die Produktion auf der Seebühne. Für alle, die damals leer ausgingen, gibt es nun eine neue Gelegenheit.

Aber auch wer schon dabei war, soll diesmal etwas Neues zu sehen bekommen: "'MAMMA MIA!' 2027 wird ein völlig neues Erlebnis! Auch für all jene, die das Stück bei uns bereits 2023 gesehen haben", verspricht Haider.

Los geht's am 15. Juli 2027, gespielt wird bis 21. August. Als Zusatztermine stehen bereits der 25. Juli und der 3. August fest. Auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil setzt auf einen weiteren Musical-Sommer mit vollen Rängen: "Unter dem Motto 'alles neu' – neues Bühnenbild, neue Ausstattung, neue Besetzung – bin ich mehr als zuversichtlich, dass wir die Erfolgsgeschichte gemeinsam mit unserem Publikum 2027 fortschreiben werden."