i Thomas Stipsits schlüpfte in die Rolle des René Benko Helmut Graf/Tageszeitung Heute "Absolute Fehlbesetzung" "Peinlich": Zuseher kritisieren Stipsits' Benko-Dialekt Neben Lob für seine TV-Verkörperung von René Benko schlägt Thomas Stipsits auf Social Media jetzt heftige Kritik entgegen. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 07:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vom Kabarettisten zum Immobilienjongleur: In "Benko – Size Does Matter" schlüpfte Thomas Stipsits in die Rolle des René Benko. Zur Vorbereitung schaute der steirische Schauspieler Interviews und übte dessen Stimme und Dialekt. Doch nach der Ausstrahlung finden einige Zuschauer: So klingt kein Tiroler.

"Sie haben Tirolerisch geredet, wie es das gar nicht gibt. Bitte nicht böse sein, aber das wäre leicht zu verhindern gewesen", schreibt ein Nutzer auf Social Media. Ein anderer erklärt, was ihn besonders gestört hat: "Es wurde einfach überall ein K gesprochen, obwohl teilweise gar keines reingehörte."

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Stipsits zieht es nach Italien i ?

"Du bist ein Großer, aber …"

Manche kritisieren nicht nur die Aussprache, sondern gleich die Besetzung. Ein Zuschauer nennt Stipsits eine "absolute Fehlbesetzung", ein anderer bezeichnet seinen Versuch, Tirolerisch zu sprechen, als "einfach nur peinlich". Weniger hart, aber trotzdem deutlich: "Lieber Thomas, Du bist ein Großer, aber das ist nicht deins."

Dabei ging es Regisseur Raymond Ley gar nicht darum, Benko möglichst genau nachzumachen. Stipsits sollte die Figur auf seine eigene Art spielen. Sprachlich wollte sich der Schauspieler dem Tiroler allerdings schon annähern.

Neben den kritischen Kommentaren gibt es auch lobende Stimmen. "Ich finde Thomas Stipsits hat hervorragend gespielt," schreibt ein User, während ein anderer die Produktion gar als "Glanzleistung" bezeichnet. Für viele stimmt also der Film, nur beim Dialekt hätten sie sich mehr erwartet: "Super Film, nur mit dem Dialekt hat es nicht ganz geklappt."