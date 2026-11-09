i Gerti Drassl mit Clemens Unterreiner und Donka Angatscheva Andreas Tischler / Vienna Press Große Bühne, große Namen Brezina und "Vorstadtweib" erobern jetzt die Burg Gars Der Buchautor wird erstmals bei den Festspielen auf Burg Gars auftreten. Abseits seiner Premiere hat Intendant Unterreiner für 2027 große Pläne. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 18:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Clemens Unterreiner hat große Pläne! Unter dem neuen Namen "Festspiele Burg Gars" verwandelt der Opernstar die historische Burg im Waldviertel 2027 für gleich sechs Monate in einen Treffpunkt für Kunst, Musik und prominente Gäste.

Vor rund 100 geladenen Gästen präsentierte Intendant Clemens Unterreiner seine Pläne für die kommende Festspielsaison in der Französischen Botschaft in Wien. Von April bis September stehen neben der großen Sommeroper auch Konzerte, Lesungen und Ausstellungen auf dem Programm.

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Präsentation "Festspiele Burg Gars" i ?

Das Herzstück bildet ab 10. Juli Puccinis "La Bohème", die einen Hauch Pariser Romantik ins Waldviertel bringt. Unterreiner selbst steht dabei als Marcello auf der Bühne.

Doch auch abseits der Oper wird ordentlich aufgefahren. Thomas Brezina sorgt erstmals für ein Familienerlebnis auf der Burg, während Günther Groissböck, Tini Kainrath und Monika Ballwein beim Konzert "STARS in GARS" auftreten.

Zum Saisonfinale widmen sich "Vorstadtweib" Gerti Drassl, Pianistin Donka Angatscheva und Unterreiner dem Leben Beethovens. Dabei wird der Intendant sogar ein Lied präsentieren, das der Komponist einst für seine Vorfahren geschrieben hat.

Bei der Präsentation ließen sich auch zahlreiche prominente Wegbegleiter blicken, darunter Elisabeth Gürtler, Stefano Bernadin und Thomas Schäfer-Elmayer. Gemeinsam wurde auf eine Festspielsaison angestoßen, die weit über klassische Opernabende hinausgehen soll.