Herbert Prohaska rockt mit Ostbahnband den Orpheum-30er

Da wurde nicht nur gratuliert, sondern ordentlich gerockt! Zum 30-jährigen Bestehen des Wiener Orpheums in der Donaustadt lud die Original-Ostbahnband zur großen "O 30"-Party. Und die Gästeliste konnte sich sehen lassen.
Neben Fußball-Legende Herbert Prohaska standen unter anderem Andreas Vitasek, Birgit Denk, Tini Kainrath, Niddl und Andie Gabauer auf dem Programm.
Das Besondere, die musikalischen Gratulanten durften sich ihre Songs selbst aussuchen. Nur eine Regel galt: Kurt-Ostbahn-Nummern wurden nicht auf Deutsch gesungen!
Seit 1996 ist das ehemalige Kino in der Steigenteschgasse eine beliebte Adresse für Kabarett und Musik. Zum runden Geburtstag wurde nun aus dem gemütlichen Bühnenwirtshaus eine große Partyzone.