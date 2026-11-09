i Gerhard Prohaska und Hans Theessink Andreas Tischler / Vienna Press "O 30"-Party Herbert Prohaska rockt mit Ostbahnband den Orpheum-30er 30 Jahre und kein bisschen leise! Das Wiener Orpheum feierte runden Geburtstag und dafür versammelte sich jede Menge Prominenz auf und vor der Bühne. Von Heute Entertainment 09.11.2026, 20:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da wurde nicht nur gratuliert, sondern ordentlich gerockt! Zum 30-jährigen Bestehen des Wiener Orpheums in der Donaustadt lud die Original-Ostbahnband zur großen "O 30"-Party. Und die Gästeliste konnte sich sehen lassen.

Neben Fußball-Legende Herbert Prohaska standen unter anderem Andreas Vitasek, Birgit Denk, Tini Kainrath, Niddl und Andie Gabauer auf dem Programm.

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30 Jahre Orpheum i ?

Das Besondere, die musikalischen Gratulanten durften sich ihre Songs selbst aussuchen. Nur eine Regel galt: Kurt-Ostbahn-Nummern wurden nicht auf Deutsch gesungen!

Seit 1996 ist das ehemalige Kino in der Steigenteschgasse eine beliebte Adresse für Kabarett und Musik. Zum runden Geburtstag wurde nun aus dem gemütlichen Bühnenwirtshaus eine große Partyzone.