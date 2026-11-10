i Philipp Hansa unterstützt die Aktion ORF/Hitradio Ö3/Martin Krachler Mega-Challenge Ö3-Wecker-Star Philipp Hansa sammelt jetzt Handys Ö3-Star Hansa hat eine große Mission! Mit der beliebten Wundertüte will der Radiosender heuer eine halbe Million ausrangierte Handys sammeln. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 11:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ran an die Schubladen! Ö3-Moderator Philipp Hansa macht auf die große Wundertüten-Aktion aufmerksam. Bereits zum 22. Mal ruft der Radiosender ganz Österreich dazu auf, alte Handys für den guten Zweck zu spenden. Diesmal hat man sich ein besonders ehrgeiziges Ziel gesetzt. 500.000 Geräte sollen zusammenkommen!

Und die Chancen stehen gar nicht schlecht. Schließlich schlummern laut Ö3 durchschnittlich drei ungenutzte Handys in jedem österreichischen Haushalt.

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Das sind die neuen Stimmen an Hansas Seite i ?

Mitmachen ist kinderleicht. Die Post verteilt die roten Wundertüten in den kommenden Tagen an die Haushalte. Einfach alte Handys hineinpacken und kostenlos bei einer Postfiliale oder einem Postpartner abgeben.

Aus alten Handys wird neue Hoffnung

Die Geräte werden anschließend aufbereitet, wiederverwendet oder recycelt. Mit dem Erlös unterstützen Caritas und Licht ins Dunkel Familien in schwierigen Lebenssituationen, etwa bei offenen Stromrechnungen, Mietrückständen oder der Lernhilfe für Kinder.

Seit dem Start im Jahr 2005 wurden auf diese Weise bereits rund 8,2 Millionen Handys gesammelt. Auch Schulen, Firmen und Vereine können sich wieder beteiligen.