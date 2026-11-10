i Thomas Schäfer Elmayer und Toni Faber läuteten die Ballsaison ein Sandra Oblak "Alles Walzer" Schäfer-Elmayer und Faber starten in die Ballsaison Warum bis zum 11. November warten? In der Aida am Stephansplatz stimmten sich prominente Gäste schon einen Tag früher auf die Ballsaison ein. Von Heute Entertainment 10.11.2026, 13:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bis zum ersten Faschingskrapfen konnten sie offenbar nicht mehr warten: Schon am 10. November versammelten sich prominente Gesichter wie Thomas Schäfer-Elmayer, Dompfarrer Toni Faber oder Marika Lichter in der Aida am Stephansplatz.

Anlass war die neue Ausgabe des Ballmagazins "Alles Walzer", die Manuela Hofbauer-Paganotta und Chris Lachmuth vorstellten. Auch Sänger Lucas Fendrich oder "Dancing Stars"-Profitänzer Herby Stanonik ließen sich das Event nicht entgehen. Debütanten und ein erster Blick auf die Ballmode lieferten schon erste Einblicke auf die kommenden Nächte.

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Startschuss für "Tanzen für den guten Zweck"

Doch noch vor den großen Ballnächten gibt es Gelegenheit, selbst aufs Parkett zu gehen und dabei zu helfen. Denn selbst aufs Parkett geht es bei "Tanzen für den guten Zweck": An jedem der vier Adventwochenenden lädt eine Wiener Tanzschule zum Tanzen ein und sammelt dabei Spenden für "Licht ins Dunkel".

Besucher können also mittanzen und vor Ort spenden. "Dafür muss niemand eine perfekte Linksdrehung beherrschen. Die Freude am Tanzen reicht als Anfang völlig aus", sagt Lachmuth.

Zum Auftakt gab es die Stärkung fürs Tanzen gleich dazu: Aida unterstützt die Veranstaltungen rund um "Alles Walzer" mit Krapfen. Für Dominik Prousek aus der Eigentümerfamilie gehört beides zusammen: "Die Bälle gehören in Wien genauso zum Fasching wie unsere Krapfen."