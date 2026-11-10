i Melissa Naschenweng und Lucas Fendrich sind bei der Licht ins Dunkel Gala dabei Andreas Tischler / Vienna Press Auch Cosmó und Pölzl dabei Naschenweng und Fendrich machen im ORF gemeinsame Sache Melissa Naschenweng singt, Cosmó sitzt am Spendentelefon: Am Freitag versammelt der ORF Promis für "Licht ins Dunkel". Von Heute Entertainment 10.11.2026, 12:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einmal mit Cosmó telefonieren? Am Freitag, dem 13. November, könnte das tatsächlich klappen. Der ESC-Starter übernimmt bei der ORF-"Licht ins Dunkel"-Gala einen Dienst am Spendentelefon. Mit ihm warten Schauspielerin Susi Stach und Ö3-Moderatorin Tina Ritschl auf Anrufe. Wer spendet, hat damit womöglich gleich eines der bekannten Gesichter des Abends persönlich in der Leitung.

Schlager-Star Melissa Naschenweng wird man am Telefon nicht erwischen, denn die "Alpenbarbie" wird auf der Bühne gebraucht – und bekommt musikalische Gesellschaft von Alexander Eder oder Lucas Fendrich. Auch Caro Fux ist für einen Auftritt angekündigt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Die Gala für Licht ins Dunkel": Die besten Bilder i ?

Damit treffen am Küniglberg ganz unterschiedliche Stimmen aufeinander, die an diesem Abend dasselbe vorhaben: Möglichst viele Menschen zum Spenden bewegen.

Eva Pölzl und Andreas Onea führen durch die Licht ins Dunkel Gala ORF/Roman Zach-Kiesling

Eder hilft gleich doppelt mit: Bevor er am Abend singt, tritt er am Freitag schon bei der "Licht ins Dunkel"-Sport-Challenge an. Auch Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper-Campisi und der ehemalige Thaibox-Weltmeister Fadi Merza machen mit. Drei Teams sammeln zwölf Stunden lang beim Laufen, Rudern, Radfahren und Handbiken Kilometer. Jeder davon bringt Geld für den guten Zweck, das die Partnerunternehmen spenden.

Wer am Ende vorne liegt, entscheidet sich erst am Abend: Das Finale steigt live während der Gala. Eva Pölzl und Andreas Onea führen ab 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON durch die Show.