i Ho! Ho! Ho! Florian Brezina, Standortleiter eines Wiener Amazon-Verteilzentrums, Toni Polster und Josh. als Nikolaushelfer Maximilian Lottmann Es weihnachtet schon Promi-Nikoläuse! Wer steckt hinter den Bärten? Zwei bekannte Austro-Stars sind kaum wiederzuerkennen. Doch hinter der lustigen Verkleidung steckt eine schöne Aktion für den guten Zweck. Von Romina Colerus 10.11.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ho, ho, ho! Fußball-Legende Toni Polster und Sänger Josh. tauschen Fußball und Mikrofon gegen Bischofsmütze und Nikolaussack. Gemeinsam mit Florian Brezina, Standortleiter eines Wiener Amazon-Verteilzentrums, machen die beiden am 3. Dezember den Weihnachtsmarkt vor Schloss Schönbrunn für eine gute Sache unsicher.

Zwischen 14.30 und 16 Uhr sammeln die prominenten Nikoläuse gut erhaltenes Spielzeug für Familien, die von der Caritas betreut werden. Kinder, die Spielsachen mitbringen, dürfen sich im Gegenzug über ein Nikolaussackerl freuen.

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Morgenstern, Polster und Stermann als Nikolaus-Helfer i ?

Für Polster ist der Einsatz längst Tradition. "Ich find’s toll, dass mich Amazon nun schon zum vierten Jahr als Nikolaushelfer engagiert und zum Chef der Nikolaushelfer ernannt hat", freut sich die Fußball-Legende.

Premiere für Josh.

Josh. hingegen feiert seine Nikolaus-Premiere. "Ich war als Kind ein großer Fan vom Nikolaus", verrät der Sänger, der sich besonders darauf freut, Kindern in schwierigen Lebenssituationen eine Freude zu machen.

Die drei Nikolaushelfer sind am 3. Dezember vor dem Schloss Schönbrunn Maximilian Lottmann

Um 16 Uhr sorgt Kinderliedermacher Bernhard Fibich mit einem kostenlosen Mitmach-Konzert für Adventstimmung. Anschließend besuchen die Nikolaushelfer auch das Caritas Haus Luise und bringen Geschenke vorbei.

Und wer den Nikolaus lieber zu Hause empfangen möchte, hat ebenfalls eine Chance. 100 kostenlose Hausbesuche werden in Wien, Linz, Graz und Klagenfurt verlost. Informationen dazu gibt es unter amazon.at/nikolaushelfer.