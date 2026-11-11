i TV-Duo Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser ermitteln im Dezember "Tatort" in letztes Mal gemeinsam Screenshot ORF Krassnitzer & Neuhauser "Haben so geweint": Der Grund für ihr Tatort-Aus 15 Jahre Seite an Seite verbinden: Neuhauser und Krassnitzer verraten, warum sie beim "Tatort" aufhören - und beim letzten Dreh doch weinten. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 11:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

15 Jahre, 39 gemeinsame Fälle – und dann fiel die allerletzte "Tatort"-Klappe für Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer. Mit dem Abschied von Bibi Fellner und Moritz Eisner endet eine Zusammenarbeit, aus der eine tiefe Freundschaft geworden ist. Bei "Willkommen Österreich" erzählen sie, wie viel sie einander bedeuten – und warum sie trotzdem aufhören.

An ihre erste gemeinsame Szene erinnern sie sich, "als wäre es gestern gewesen". Seither ist aus der Nähe vor der Kamera eine enge Freundschaft geworden: "Wir haben das, was wir an Nähe und Vertrauen in den Dreharbeiten haben, auch in unser Privatleben mitgenommen," erzählt Neuhauser.

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Adele Neuhauser kochte für Obdachlose i ?

Der Grund für ihr Tatort-Aus

Warum also aufhören, wenn man so gern zusammenarbeitet? Die beiden wollen noch Zeit für andere Dinge haben. "Wir haben lange überlegt und dann haben wir plötzlich gemerkt, wir kommen in so ein Alter, wo dann die Frage ist, was wollen wir denn eigentlich noch machen?," so Krassnitzer. "Wir haben noch 14, oder die Adele 20, Sommer vor uns." Und die wollen beiden nutzen, um "was anderes" zu machen.

Tränen am letzten Drehtag

Und plötzlich war er da, der letzte Drehtag. So bewusst die Entscheidung war, so schwer fiel die letzte gemeinsame Szene. Neuhauser und Krassnitzer saßen im Studio in einem Auto, als von der Regie kam: "Ich mags gar nicht sagen, aber das ist jetzt die letzte Klappe."

"Und dann haben wir beide so zu weinen angefangen. Wir wollten das gar nicht, wir haben uns ja darauf vorbereitet," erzählt Neuhauser. Die beiden spielten ihren letzten Take mit Tränen in den Augen: "Wir haben so geweint und haben den letzten Take noch gemacht und sind uns lange in den Armen gelegen," erinnert sich die Schauspielerin an den letzten Drehtag.

Das letzte Wiedersehen mit Bibi und Moritz gibt es am 27. Dezember um 20.15 Uhr. Auf ORF 2 läuft dann mit "Dann sind wir Helden" ihr letzter gemeinsamer "Tatort".