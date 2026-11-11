Kunst-Prominenz verneigt sich vor Arnulf Rainer

Hier traf sich alles, was in der Kunstszene Rang und Namen hat. Die Albertina lud zur Präsentation ihrer neuen Arnulf-Rainer-Retrospektive und zahlreiche bekannte Gesichter ließen sich das nicht entgehen.
Allen voran Künstler Peter Kogler und Malerin Xenia Hausner, die sich ebenso unter die Gäste mischten wie Agnes Husslein und Anouk Lamm schauten vorbei. Hausherr Ralph Gleis begrüßte die hochkarätigen Gäste.
Im Mittelpunkt stand natürlich das Werk von Arnulf Rainer, der Ende 2025 verstorben war. Besonders mit seinen Übermalungen schrieb der gebürtige Badener Kunstgeschichte.
Die Albertina besitzt rund 600 seiner Werke und zeigt nun eine große Retrospektive, die noch bis 25. April 2027 zu sehen ist.