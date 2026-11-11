Startseite Unterhaltung Leute
Ralph Gleis mit Peter Kogler
Ralph Gleis mit Peter Kogler
Andreas Tischler / Vienna Press
In Albertina

Kunst-Prominenz verneigt sich vor Arnulf Rainer

Großer Promi-Auflauf in der Albertina! Zur Präsentation der Arnulf-Rainer-Ausstellung gab sich die heimische Kunstszene ein Stelldichein.
Von Heute Entertainment
11.11.2026, 20:50
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Hier traf sich alles, was in der Kunstszene Rang und Namen hat. Die Albertina lud zur Präsentation ihrer neuen Arnulf-Rainer-Retrospektive und zahlreiche bekannte Gesichter ließen sich das nicht entgehen.

Allen voran Künstler Peter Kogler und Malerin Xenia Hausner, die sich ebenso unter die Gäste mischten wie Agnes Husslein und Anouk Lamm schauten vorbei. Hausherr Ralph Gleis begrüßte die hochkarätigen Gäste.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Im Mittelpunkt stand natürlich das Werk von Arnulf Rainer, der Ende 2025 verstorben war. Besonders mit seinen Übermalungen schrieb der gebürtige Badener Kunstgeschichte.

Die Albertina besitzt rund 600 seiner Werke und zeigt nun eine große Retrospektive, die noch bis 25. April 2027 zu sehen ist.

red, 11.11.2026, 20:50
Mehr zum Thema
Albertina Anouk Lamm Anouk Kunst

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote