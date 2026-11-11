i Ralph Gleis mit Peter Kogler Andreas Tischler / Vienna Press In Albertina Kunst-Prominenz verneigt sich vor Arnulf Rainer Großer Promi-Auflauf in der Albertina! Zur Präsentation der Arnulf-Rainer-Ausstellung gab sich die heimische Kunstszene ein Stelldichein. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 20:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hier traf sich alles, was in der Kunstszene Rang und Namen hat. Die Albertina lud zur Präsentation ihrer neuen Arnulf-Rainer-Retrospektive und zahlreiche bekannte Gesichter ließen sich das nicht entgehen.

Allen voran Künstler Peter Kogler und Malerin Xenia Hausner, die sich ebenso unter die Gäste mischten wie Agnes Husslein und Anouk Lamm schauten vorbei. Hausherr Ralph Gleis begrüßte die hochkarätigen Gäste.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Große Kunst in der Albertina i ?

Im Mittelpunkt stand natürlich das Werk von Arnulf Rainer, der Ende 2025 verstorben war. Besonders mit seinen Übermalungen schrieb der gebürtige Badener Kunstgeschichte.

Die Albertina besitzt rund 600 seiner Werke und zeigt nun eine große Retrospektive, die noch bis 25. April 2027 zu sehen ist.