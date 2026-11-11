i Schauspielerin Adele Neuhauser spricht im ORF über schwere Zeiten in ihrer Kindheit Screenshot ORF "Hätte um Hilfe bitten sollen" "Lange gequält": Neuhauser offen über dunkelste Zeiten Im ORF blickt Adele Neuhauser auf ihre Kindheit zurück – und erzählt von Schuldgefühlen, mit denen sie viel zu lange allein blieb. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 14:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schauspielerin Adele Neuhauser hat schwere Krisen und mehrere Suizidversuche hinter sich – den ersten bereits mit 10 Jahren. Im ORF-Talk bei "Hinter den Schlagzeilen" spricht die Schauspielerin nun über die harten Jahre ihrer Kindheit und eine Entscheidung, die sie jahrelang belastete.

Dabei verbindet Neuhauser viele schöne Erinnerungen mit ihren ersten Lebensjahren. Die 67-Jährige wurde in Athen geboren, wuchs zunächst in Griechenland auf und erinnert sich an eine harmonische Zeit mit ihren Eltern, ihren Brüdern und den Tieren. Mit vier Jahren änderte sich ihre vertraute Welt: "Dann hieß es plötzlich, wir gehen nach Österreich." In Wien fühlte sich vieles anders an. "Dann war irgendwie die Sonne weg," blickt der "Tatort"-Star im ORF-Talk zurück.

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Als Neuhauser neun Jahre alt war, trennten sich ihre Eltern. Sie durfte entscheiden, bei wem sie bleiben wollte. "Ich habe gespürt, dass mein Vater mich sehr liebt", erzählt sie – und entschied sich, bei ihm zu leben. Doch damit kamen die Vorwürfe gegen sich selbst: "Da hatte ich das Gefühl, ich habe Schuld auf mich geladen, das hat mich sehr belastet."

Diese Zeit war sehr schwer für sie. In ihrer Autobiografie "Ich war mein größter Feind" erzählt Neuhauser auch von ihren damaligen Depressionen und Suizidversuchen. Im aktuellen ORF-Gespräch erzählt sie, wie sehr sie die Schuldgefühle belasteten und dass sie diese mit sich allein ausmachte: "Das hat mich sehr lange gequält. Ich habe das auch mit mir alleine ausgemacht und das ist ein Riesenfehler gewesen."

"Ich hätte um Hilfe bitten sollen", sagt Neuhauser heute und fügt hinzu: "Dann hätte ich schneller aus diesem dunklen Loch herausgefunden". So schmerzhaft der Rückblick auch ist, sieht sie darin inzwischen einen Teil ihrer eigenen Geschichte: "Aber auf der anderen Seite bin ich, was ich bin, auch durch diese Erlebnisse."