i Erhält die Platin-ROMY für sein Lebenswerk: Heinz Marecek (c) Günther Pichlkostner / First Look / picturedesk.com Große Ehre Heinz Marecek erhält Auszeichnung für sein Lebenswerk Er gehört zu den beliebtesten Schauspielern des Landes. Jetzt darf sich Heinz Marecek (81) über eine ganz besondere Auszeichnung freuen. Von Heute Entertainment 11.11.2026, 15:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob "Die liebe Familie", "Der Bockerer" oder "SOKO Kitzbühel": Heinz Marecek hat Fernsehgeschichte geschrieben und sich mit seinem unverwechselbaren Schmäh in die Herzen der Zuschauer gespielt. Jetzt wird der Publikumsliebling für seine beeindruckende Karriere mit der Platin-ROMY für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Und wo könnte diese Ehrung besser stattfinden als in Kitzbühel? Schließlich stand Marecek dort mehr als 20 Jahre lang als Hannes Kofler für die beliebte Krimiserie "SOKO Kitzbühel" vor der Kamera.

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Das war die "ROMY"-Gala 2023 i ?

Für einen besonders schönen Moment soll auch die Laudatio sorgen. Die übernimmt nämlich "Bergdoktor"-Star Hans Sigl.

Ehrung in Kitzbühel

Marecek selbst nimmt die Auszeichnung mit seinem typischen Humor. Auf die Frage, ob er sich darüber freue, antwortete er trocken: "Ich freue mich auch!"

Am 27. November wird dem Schauspieler bei der ROMY-Gala in Kitzbühel die begehrte Trophäe überreicht. Ein großer Abend für einen Mann, der seit Jahrzehnten auf der Bühne und vor der Kamera begeistert.