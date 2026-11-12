i Große Gefühle auf der Bühne: Bei Andreas Gabalier flossen die Tränen Andreas Tischler Vienna Press / Screenshot ServusTV "Prügel auf dem Weg nach oben" Tränen auf der Bühne! Gabalier blickt emotional zurück Im Salzburger Festspielhaus konnte Andreas Gabalier auf der Bühne seine Tränen nicht zurückhalten. Jetzt spricht er darüber, was ihn so tief bewegt. Von Heute Entertainment 12.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sonst bringt Andreas Gabalier ganze Stadien zum Mitsingen. Bei seiner aktuellen Unplugged-Jubiläumstour ist er seinen Fans deutlich näher – und das geht auch am bühnenerfahrenen Volks-Rock’n’Roller nicht spurlos vorbei. Bei seinem Halt im Großen Festspielhaus Salzburg wurde es auf der Bühne emotional.

Vor rund 2.500 Menschen konnte der Volks-Rock'n'Roller auf der Bühne seine Emotionen nicht mehr zurückhalten – und es flossen die Tränen. Die Nähe zum Publikum ließ den Steirer nicht kalt: "Man fühlt sich irrsinnig beobachtet", erzählt er im Gespräch mit ServusTV.

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BILDERGALERIE: Andreas Gabalier - sein Leben in Bildern i ?

Steiniger Weg nach oben

Dass ihn solche Abende so berühren, hat auch mit seinem Weg auf die großen Bühnen zu tun. Der Erfolg hat die Erinnerungen an die schwierigen Momente nicht verdrängt. "Weil ich einfach nie vergessen habe, wo ich herkomme, wie das alles passiert ist, wie viele Prügel es auch auf diesem Weg nach oben gegeben hat", erzählt Gabalier offen.

Klare Worte über seine Heimat

Wenn Gabalier darüber spricht, woher er kommt, geht es für ihn auch um seine Heimat Österreich. Im ServusTV-Gespräch wird er dabei deutlich - er sieht den Umgang mit der österreichischen Identität kritisch: "Wir nehmen so vieles von außen an und nehmen so vieles herein, wo ich sag, es ist für mich vielleicht einfach falsch, sich so für diese eigene Identität in Österreich zu schämen."

Nach Tränen und klaren Worten geht es für Gabalier nun auf seiner Unplugged-Tour weiter. Am 25. November steht er wieder vor heimischem Publikum: Im bereits ausverkauften Festspielhaus Bregenz.