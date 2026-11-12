i Simone Lugner versuchte sich als Verkäuferin Andreas Tischler / Vienna Press Guter Zweck Simone Lugner als Shopping-Beraterin bei Hämmerle Bei Hämmerle tauschten zahlreiche bekannte Gesichter das Rampenlicht gegen die Verkaufsfläche. Und das alles für den guten Zweck! Von Romina Colerus 12.11.2026, 21:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Einmal von Simone Lugner persönlich beim Shoppen beraten werden? Oder sich von ORF-Star Eva Pölzl das nächste Lieblingsoutfit aussuchen lassen? Beim Charity-Shopping im Hämmerle-Store auf der Wiener Mariahilfer Straße wurde Donnerstagabend (12. November) genau das möglich.

Für einen Abend schlüpften Österreichs Promis in eine völlig neue Rolle. Statt vor Kameras zu stehen oder auf der Bühne zu glänzen, ging es zwischen Kleiderständern und Umkleidekabinen zur Sache. Schließlich wollten die prominenten Verkaufsberater möglichst viele Kunden zum Zugreifen animieren und das für den guten Zweck.

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VIP-Shopping bei Hämmerle i ?

Neben Lugner und Pölzl waren unter anderem Schlagerstar Simone Stelzer, Sila Sahin-Radlinger, Roman Rafreider, Christa Kummer, Andrea Händler und Angelika Niedetzky mit von der Partie.

Der Hintergrund der ungewöhnlichen Shopping-Aktion war allerdings ein ernster. Unterstützt wurde das Hilfsprojekt "ZUKI – Zukunft für Kinder" von Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl.