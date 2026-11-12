i Leo und Jacqueline Lugner Andreas Tischler / Vienna Press In Papas Opernball-Fußstapfen Nach Fran Drescher: Mit wem tanzt Jacqueline Lugner an? Jeder Opernball ist für Jacqueline Lugner einzigartig. Im "Heute"-Talk erzählt sie von besonderen Begegnungen und ihrem Weg in Papas Fußstapfen. Von Elena Mark 12.11.2026, 14:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei den Lugners gehört zum Opernball mehr als die Frage nach dem richtigen Kleid: Wer kommt diesmal mit in die Loge? Über Jahrzehnte sorgte Richard Lugner mit seinen Stargästen für Aufsehen. Mittlerweile führt Tochter und Unternehmerin Jacqueline Lugner die Tradition weiter – und diese bringt sich schon für die nächste Ballnacht in Stimmung.

Bis dahin bleiben zwar noch ein paar Monate, im Gespräch mit "Heute" lässt Lugner jetzt jedoch die vielen Opernball-Jahre Revue passieren. Mit dem Ball der Bälle verbindet sie unzählige persönliche Erlebnisse. "Es waren wahnsinnig viele Opernbälle, die ich bereits erlebt habe. Einer einzigartiger als der andere, jeder für sich speziell", schwärmt sie.

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Fran Drescher am 68. Opernball i ?

Von Priscilla Presley über Ivana Trump bis Kim Kardashian – sie alle feierten schon in der Lugner-Loge. Bei so vielen Begegnungen fällt es Jacqueline schwer, einen Lieblingsgast zu nennen. "Die Gespräche, die man dort führt, sind bei jedem Gast anders. Da hat man wirklich schöne Erlebnisse", erzählt sie.

Nach der "Nanny" bleibt es spannend

Die nächsten Kapitel der Opernball-Geschichte schreibt die Lugner-Tochter seit dem Tod des Baumeisters nun selbst: 2025 nahm sie Künstler und DJ Alec Monopoly mit, beim vergangenen Opernball war "Die Nanny"-Star Fran Drescher an ihrer Seite. Dass sie die Tradition ihres Papas weiterführt, liegt der 32-Jährigen am Herzen: "Bälle in Österreich sind eine gelebte Tradition, ein gesellschaftliches Highlight."

Am 4. Februar 2027 heißt es in der Staatsoper wieder "Alles Walzer" bei der glamourösesten Ballnacht der Saison. Wer dann mit Jacqueline Lugner in der Loge Platz nimmt, bleibt vorerst ihr Geheimnis. Auf die Frage nach ihrem nächsten Stargast sagt sie nur schmunzelnd: "Seid gespannt."