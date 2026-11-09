i Weihnachten ist die Zeit der Überraschungen, doch bei Kim Kardashians neuem Adventkalender fällt die Bescherung für viele Fans anders aus als erhofft. skims.com 188 Euro für Haargummis Kim Kardashians Adventkalender sorgt für Ärger Große Namen wecken große Erwartungen – doch Kim Kardashians Adventkalender für fast 200 Euro entpuppt sich für viele Fans als echte Enttäuschung.

Heute Life Von Artiola Zhabota und 09.11.2026, 14:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vorfreude auf Weihnachten ist groß, die Erwartungen bei einem stolzen Preis von fast 200 Euro wohl noch größer. Doch wer den Adventkalender von Kim Kardashians Marke Skims öffnet, erlebt offenbar eine ganz andere Bescherung als erhofft. Statt luxuriöser Überraschungen kommen vor allem Haargummis und kleine Accessoires zum Vorschein. Im Netz sorgt das für jede Menge Spott.

Fast 200 Euro für zwölf Türchen

Eigentlich sollte der Adventkalender von Skims für festliche Vorfreude sorgen. doch bei zahlreichen Fans ist die Stimmung längst gekippt. Der Grund: Für rund 188 Euro gibt es gerade einmal zwölf Türchen – und deren Inhalt lässt viele Käufer ziemlich ratlos zurück. Neben verschiedenen Haargummis und Haarspangen verstecken sich darin unter anderem ein flauschiges Accessoire und ein kleiner Bären-Schlüsselanhänger. Für viele ist das angesichts des stolzen Preises eine herbe Enttäuschung. Besonders ein Unboxing-Video sorgt auf TikTok für Aufsehen: Darin packt eine junge Frau den Kalender aus und kann ihre Verwunderung kaum verbergen. Der Clip wurde bereits mehr als 63 Millionen Mal angesehen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Hat sie Skims oder Scams gesagt?"

In den Kommentaren lassen enttäuschte Nutzer ihrem Ärger freien Lauf. Manche vergleichen den Inhalt mit Dingen, die man beim Aufräumen unter dem Sofa findet. Andere vermuten scherzhaft, Kardashian habe einfach ihr Auto ausgemistet. Eine TikTokerin treibt den Spott sogar auf die Spitze: Sie kehrt Haargummis und anderen Kleinkram zusammen und behauptet augenzwinkernd, ihren eigenen Skims-Adventkalender unter dem Kühlschrank entdeckt zu haben. Auch der Markenname bekommt sein Fett weg: "Hat sie Skims oder Scams gesagt?", fragt eine Nutzerin. Eine andere bezeichnet den Kalender kurzerhand als "Fyre Festival der Adventkalender".

Ein Unboxing-Video, in dem eine Userin den Kalender sichtlich verwundert auspackt, wurde schon mehr als 63 Millionen Mal angesehen. "Dafür würde ich nicht einmal 15 Dollar zahlen", ärgert sich eine Userin. Eine andere schreibt: "Das ist einfach nur respektlos."

Eigentlich keine Überraschung

Besonders kurios: Was sich hinter den Türchen verbirgt, war gar kein großes Geheimnis. Auf der Website von Skims wird der Inhalt nämlich detailliert aufgelistet – vom Bären-Schlüsselanhänger am ersten Tag bis zu verschiedenen Haargummi-Sets. Die Kritik richtet sich deshalb weniger gegen fehlende Überraschungen als gegen das Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz der Aufregung gibt es für den Kalender laut dem Bericht sogar eine Warteliste.

Skims reagiert auf die Beschwerden

Mittlerweile scheint die Kritik auch beim Unternehmen angekommen zu sein. Influencerin Kayla Ryan zeigt auf Instagram eine Nachricht, die sie nach eigenen Angaben vom Skims-Kundendienst erhalten hat. Demnach können Käufer den Adventkalender zurückschicken und erhalten den Kaufpreis erstattet. Wer ihn behalten möchte, soll stattdessen ein Guthaben von 150 US-Dollar bekommen.

Einige Nutzer loben die Reaktion des Unternehmens. Andere finden, dass eine solche Entschädigung bei diesem Preis ohnehin selbstverständlich sein sollte.