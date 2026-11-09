i Mit ihrer neuen Kooperation treffen Kiko und Stabilo offenbar den Nerv der Beauty-Fans. kikocosmetics.com Bereits ausverkauft Kiko & Stabilo bringen Lipmarker raus – Netz flippt aus Textmarker wecken bei vielen Erinnerungen an die Schulzeit. Nun feiern die Stifte ein überraschendes Comeback – und zwar als richtige Lippenprodukte. Von Artiola Zhabota 09.11.2026, 12:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Früher landeten sie im Federpennal, heute könnten sie einen festen Platz in der Make-up-Tasche bekommen. Was auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Textmarker aussieht, sorgt derzeit in der Beauty-Welt für ordentlich Aufregung: Die Kosmetikmarke Kiko Milano hat sich mit dem Schreibwarenhersteller Stabilo zusammengetan – und eine Kollektion herausgebracht, die bei vielen sofort Kindheitserinnerungen weckt.

Vom Federpennal direkt auf die Lippen

Lipmarker sind aus den Beauty-Routinen vieler Make-up-Fans längst nicht mehr wegzudenken. Kein Wunder: Sie lassen sich schnell auftragen, färben die Lippen und sind dabei oft unkomplizierter in der Anwendung als ein klassischer Lipliner. Zu den bekannten Produkten dieser Kategorie zählen die "Long Lasting Colour Lip Marker" von Kiko. Für viele Beauty-Liebhaber gehören sie längst zur Grundausstattung. Jetzt bekommt das beliebte Lippenprodukt einen ganz besonderen Auftritt.

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Gemeinsam mit Stabilo hat Kiko mehrere Lipmarker auf den Markt gebracht, deren Verpackung an die ikonischen Textmarker aus der Schulzeit erinnert. Statt wichtige Sätze im Schulbuch hervorzuheben, wird damit allerdings Farbe auf die Lippen gebracht.

TikTok kann sich kaum sattsehen

Dass diese ungewöhnliche Zusammenarbeit einen Nerv trifft, zeigt sich auch auf TikTok. Influencerin Laura hat die neuen Lipmarker in einem Video gleich ausprobiert – und die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten: "Das ist perfekt, um es in die Schule reinzuschmuggeln", scherzt eine Nutzerin. Eine andere ist sich bereits sicher: "Ich brauche alle davon." Auch das auffällige Design kommt bestens an. "Das sieht so cool aus", schwärmt ein weiterer Kommentar. Unter einem Video von Kiko selbst bringt eine Nutzerin den Nostalgie-Faktor auf den Punkt: "Das ist alles, was ich als Kind haben wollte."

Beauty-Hype mit einem kleinen Haken

Die Mischung aus praktischem Beauty-Produkt und vertrautem Schuldesign scheint jedenfalls aufzugehen. Wer sich die Lipmarker sofort sichern möchte, braucht allerdings etwas Geduld: Im Onlineshop sind die Produkte derzeit ausverkauft. Ganz abschreiben müssen Fans die Kollektion aber nicht. Auf der Website können sich Interessierte benachrichtigen lassen, sobald die begehrten Lipmarker wieder erhältlich sind.