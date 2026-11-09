i Candice Swanepoel, Rosie Huntington-Whiteley und Emily Ratajkowski machten die LACMA-Gala mit ihren gewagten Looks zum Schaulaufen nackter Tatsachen. Heute-Montage: APA-Images / AFP / LISA O'CONNOR LACMA Art+ Film Gala Kaum Stoff! Kunst, Film und jede Menge nackte Tatsachen Beinschlitze bis zur Hüfte, freie Rücken und kaum Stoff: Bei der LACMA-Gala zeigten die Models gewagte Nackt-Looks. Von Heute Life 09.11.2026, 11:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So viel Haut, so wenig Stoff! Bei der LACMA Art+Film Gala in Los Angeles wurde der rote Teppich zur echten Mutprobe in Sachen Abendmode. Gleich mehrere prominente Schönheiten erschienen in Kleidern, die mehr enthüllten als verhüllten. Extrem hohe Beinschlitze, tiefe Ausschnitte und offene Rücken sorgten für besonders freizügige Einblicke. Da musste man schon zweimal hinschauen!

Tiefe Einblicke

Besonders heiß wurde es bei Candice Swanepoel. Das "Victoria's-Secret"-Model präsentierte sich in einer silbernen Gucci-Robe, die es ordentlich in sich hatte. Gleich zwei extrem hohe Beinschlitze gaben den Blick auf ihre langen Beine frei und reichten beinahe bis zur Hüfte. Bei diesem Kleid blieb nicht viel der Fantasie überlassen.

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Auch Rosie Huntington-Whiteley ließ es modisch ordentlich krachen. Ihr schwarzes Gucci-Kleid wirkte von vorne noch vergleichsweise elegant, doch die Rückansicht hatte es in sich: Der Rücken war nahezu vollständig frei, gehalten wurde die Konstruktion nur von einem kleinen Gucci-Detail. Dazu kam ein gewagter Beinschlitz. Stoff? Eher Mangelware! So freizügig sah man sie nicht einmal auf dem "Victoria's Secret"-Laufsteg. Ein Anblick der damit normalerweise dem Vater ihrer Kinder, Actionstar Jason Statham, vorbehalten ist.

Auch diese Stars geizten nicht mit ihren Reizen

Die Liste der gewagten Auftritte war damit noch lange nicht zu Ende. Emily Ratajkowski erschien in einem maßgeschneiderten weißen Gucci-Kleid von Designer Demna. Der asymmetrische Schnitt, der tiefe Ausschnitt und die großzügigen seitlichen Öffnungen machten den Look zum echten Hingucker. Amber Valletta bewies mit ihrem schwarzen Gucci-Kleid, dass die eigentliche Überraschung oft hinten wartet. Elsa Hosk setzte auf ein skulpturales, trägerloses Gucci-Kleid in Grau. Alix Earle erschien in einer silbernen Fransenrobe mit offenem Rücken und tiefem Ausschnitt.

Auch Ski-Star Lindsey Vonn sorgte in einem violetten Paillettenkleid mit hohem Beinschlitz für Aufsehen. Vittoria Ceretti und Sarah Paulson zeigten ebenfalls, wie viel Aufmerksamkeit ein gewagter Schnitt auf dem roten Teppich auf sich ziehen kann.

Die 15. Ausgabe der LACMA Art+Film Gala fand am 7. November im Los Angeles County Museum of Art statt. Leonardo DiCaprio und LACMA-Kuratorin Eva Chow führten als gemeinsame Gastgeber durch den Abend. Im Mittelpunkt standen die Künstlerin Vija Celmins und Filmemacher Denis Villeneuve. Gucci war erneut Hauptsponsor, musikalisch sorgte Rosé für Unterhaltung.