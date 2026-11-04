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Heinrich Donatus Erbprinz zu Schaumburg-Lippe hat sich verlobt.
Heinrich Donatus Erbprinz zu Schaumburg-Lippe hat sich verlobt.
APA-Images / dana press / Robin Utrecht
Mit KI-Unternehmerin

Deutscher Erbprinz zu Schaumburg-Lippe ist verlobt

Heinrich Donatus zu Schaumburg-Lippe ist verlobt. Seine Zukünftige Emily Liu stammt nicht aus dem Adel, sondern aus dem Silicon Valley.
Von Heute Entertainment
04.11.2026, 13:31
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Einer der begehrtesten Junggesellen des deutschen Hochadels ist bald unter der Haube! Heinrich Donatus Erbprinz zu Schaumburg-Lippe (32) hat sich verlobt. "Ja, wir werden heiraten!", bestätigte der Erbprinz, den alle nur "Teddy" nennen, exklusiv der "Bunte".

Die Glückliche ist Emily Liu (32), eine erfolgreiche Unternehmerin aus San Francisco. Seit drei Jahren sind die beiden ein Paar, kennengelernt haben sie sich über ihre gemeinsame Leidenschaft: künstliche Intelligenz.

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Liu ist Mitgründerin eines gefragten Start-up-Programms im Silicon Valley, in dem Gründerteams drei Monate zusammenleben und ihre Firmen aufbauen. Auch Donatus arbeitet mit Investoren aus der KI-Branche und hat einen eigenen Fonds für europäische Gründer im Silicon Valley mitgegründet.

Antrag beim Wandern

Neben dem Business teilen die beiden auch die Liebe zur Natur. Den Antrag machte Donatus deshalb im April bei einer Wanderung. Ein Hochzeitsdatum gibt es noch nicht, fix ist aber der Ort: Geheiratet werden soll auf Schloss Bückeburg in Niedersachsen. Dort will das Paar danach auch leben.

Denn die Zukunft des Erbprinzen ist längst vorgezeichnet. Er wird eines Tages den fürstlichen Familienbetrieb rund um das Schloss übernehmen und wird seit einigen Jahren vor Ort darauf vorbereitet. Ausbildungstechnisch ist er bestens gerüstet: Donatus spricht fünf Sprachen und hat als erster Deutscher die britische Militärakademie Sandhurst absolviert, an der auch Prinz William (44) und Prinz Harry (42) waren.

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Bei der Partnerwahl setzte er auf Liebe statt Tradition, ganz wie sein Vater Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (67). Der heiratete vor fünf Jahren die Pianistin Mahkameh (45), Donatus war damals Trauzeuge. Seine Mutter ist Lilly Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (54), die Eltern trennten sich, als er fünf Jahre alt war.

red, 04.11.2026, 13:31
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