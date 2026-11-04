i René Benko steht am Mittwoch erneut vor Gericht. APA-Images / APA / EXPA Pleite-Milliardär vor Gericht René Benko erscheint bei Prozess mit Luxus-Tasche René Benko muss sich erneut vor Gericht verantworten. Beim Prozess in Innsbruck sorgt der Pleite-Milliardär mit einer Louis-Vuitton-Tasche für Wirbel. Von André Wilding 04.11.2026, 10:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer Luxustasche der Nobelmarke Louis Vuitton erscheint René Benko (49) am Mittwoch zu seinem nächsten Gerichtstermin in Innsbruck. Während dem einstigen Immobilien-Tycoon bei einer Verurteilung bis zu zehn weitere Jahre Haft drohen, hat er ein kostspieliges Accessoire dabei.

Konkret handelt es sich laut "Bild" um eine Tasche des Modells Taurillon Aerogram Lockit M59158. Neu ist dieses Modell derzeit nicht mehr erhältlich. Auf dem Gebrauchtmarkt wird die Tasche um rund 3.800 Euro angeboten.

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René Benko am Landesgericht Innsbruck am 4. November 2026. APA-Images / APA / EXPA

Fünf Millionen Euro stehen im Mittelpunkt

Für Benko geht es bei dem neuerlichen Prozess um schwere Vorwürfe. Der frühere Signa-Chef soll die Familienstiftung eines langjährigen Weggefährten um fünf Millionen Euro geschädigt haben.

Die Anklage umfasst schweren Betrug und betrügerische Krida. Letztere bezeichnet die vorsätzliche Schädigung von Gläubigern.

Zusätzlich wird Benko vorgeworfen, im Zuge seiner Insolvenz ein wertvolles Jagdgewehr verschwiegen zu haben. Der 49-Jährige weist die Anschuldigungen zurück.

Benko drohen bis zu zehn Jahre Haft

Es ist nicht das erste Mal, dass sich der gefallene Immobilienunternehmer nach dem Zusammenbruch seines Signa-Konzerns vor Gericht verantworten muss.

René Benko und sein Anwalt Norbert Wess APA-Images / APA / EXPA

Erst im September wurde seine Haftstrafe wegen betrügerischer Krida auf insgesamt 30 Monate angehoben. Nun steht ein weiterer Prozess an, bei dem im Fall einer Verurteilung eine zusätzliche Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren im Raum steht.

Mit Fußfessel zum Gerichtstermin

Mitte Oktober durfte Benko die Untersuchungshaft verlassen. Seither befindet er sich im elektronisch überwachten Hausarrest und trägt eine Fußfessel.

Die Bilder des Tages i ?

Für die Verhandlung in Innsbruck sind zwei Tage vorgesehen. Während über die schweren Vorwürfe gegen den früheren Milliardär entschieden werden soll, fällt am ersten Prozesstag auch seine Luxus-Tasche auf.