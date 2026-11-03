i Der BMW wurde bei dem heftigen Aufprall gegen einen Baum völlig zerstört. FF Stans Totalschaden BMW kracht gegen Baum – Lenkerin (29) schwer verletzt Bei Stans kam eine junge Frau mit ihrem Auto von der Straße ab. Der Wagen wurde bei dem heftigen Aufprall völlig zerstört. Von Österreich Heute 03.11.2026, 16:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag in Tirol! Eine 29-jährige Autofahrerin war gegen 13 Uhr auf der Landesstraße nahe Schloss Tratzberg bei Stans unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

BMW prallt frontal gegen Baum

Der Wagen krachte mit voller Wucht frontal gegen einen Baum. Durch den heftigen Aufprall wurde der BMW völlig demoliert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden.

Die Bilder des Tages i ?

Unfallursache noch unklar

Warum die Lenkerin von der Straße abgekommen war, ist derzeit nicht bekannt. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch ermittelt.