BMW kracht gegen Baum – Lenkerin (29) schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag in Tirol! Eine 29-jährige Autofahrerin war gegen 13 Uhr auf der Landesstraße nahe Schloss Tratzberg bei Stans unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.
Der Wagen krachte mit voller Wucht frontal gegen einen Baum. Durch den heftigen Aufprall wurde der BMW völlig demoliert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Die 29-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden.
Warum die Lenkerin von der Straße abgekommen war, ist derzeit nicht bekannt. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch ermittelt.