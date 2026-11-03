i Die Polizei konnte den Einbrecher schnappen (Symbolbild). iStock Rief sofort Polizei Diebe schlugen Türe ein – Daniel (16) allein zu Hause Ein 16-Jähriger versteckte sich vor Einbrechern und alarmierte die Polizei. Auch eine Tiroler Bibliothekarin bewies Mut. Sie werden nun ausgezeichnet. Von Österreich Heute 03.11.2026, 12:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese beiden Tiroler haben Nerven bewiesen! Der erst 16-jährige Daniel Jenewein aus Neustift im Stubaital war plötzlich allein mit Einbrechern im Haus. Statt in Panik zu geraten, versteckte er sich und alarmierte die Polizei. Auch die Innsbrucker Bibliothekarin Natalie Bruggemann zeigte Mut, als sie einen Verdächtigen durch die Innenstadt verfolgte.

Für ihren Einsatz werden die beiden am Dienstag, 3. November, bei der Gala "Couragierte Bürger" in Innsbruck ausgezeichnet.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Bub hörte Einbrecher im Haus

Am 27. Juli war Daniel allein zu Hause, als er plötzlich das Klirren einer Fensterscheibe beim Nachbarhaus hörte. Kurz darauf zerbrach auch im eigenen Haus Glas. Vom Balkon aus entdeckte der Jugendliche mehrere Personen vor dem Gebäude. "Ich habe mich so platziert, dass mich keiner sieht", erzählt er.

Hinter einer Wand versteckt, wählte er den Polizeinotruf. Während er mit den Beamten telefonierte, hörte er, wie sich die Einbrecher langsam in Richtung des ersten Stocks bewegten. "Ich hatte gar keine Zeit, Angst zu haben", erinnert sich der 16-Jährige in der "Tiroler Tageszeitung".

Polizei war nach acht Minuten da

Nur acht Minuten später traf die Polizei ein. Wenig später wurden vier Tatverdächtige in Schönberg festgenommen. Der Gruppe werden insgesamt acht Wohnhauseinbrüche im Bezirk Innsbruck-Land zugeordnet.

Die Täter hatten auch Daniels Elternhaus durchwühlt und Schmuck gestohlen. Lediglich ein Ketterl mit Kreuz tauchte später neben dem Fluchtauto wieder auf. Seine Mutter Angelika ist vor allem erleichtert: "Für uns zählt in erster Linie, dass ihm nichts passiert ist."

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Bibliothekarin verfolgte Verdächtigen

Auch Natalie Bruggemann bewies Zivilcourage. Im Mai war ihr in der Universitätsbibliothek Innsbruck ein Mann durch ungewöhnliches Verhalten aufgefallen. Später berichteten zwei Studentinnen, dass sich der Mann in der Fachbibliothek Altertumswissenschaften öffentlich selbst befriedigt habe. "Da muss man eingreifen, das geht einfach nicht", sagt die Bibliothekarin. Sie verständigte die Security und die Polizei.

Die Bilder des Tages i ?

Als der Verdächtige das Gebäude verließ, folgte sie ihm durch die Innsbrucker Innenstadt. Dabei hielt sie Abstand und informierte die Polizei laufend über seinen Standort. "Ich wollte nicht, dass der einfach so wegkommt", erklärt Bruggemann.

Festnahme vor Kaufhaus

Kurz vor dem Kaufhaus Tyrol trafen die Beamten ein und nahmen den Mann fest. Der Vorfall beschäftigte die Bibliothekarin noch längere Zeit. Ihr Arbeitgeber bot den Mitarbeitern psychologische Betreuung an.

Daniel Jenewein und Natalie Bruggemann gehören zu insgesamt 19 Menschen, die am 3. November für ihren Einsatz in elf Fällen vom Kompetenzzentrum Sicheres Österreich (KSÖ) Tirol gemeinsam mit der Polizei geehrt werden.